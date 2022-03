Verstappen positief over kansen in race: “Ziet er goed uit”

Tijdens de vrije trainingen maakte Max Verstappen een erg sterke indruk en ook in de kwalificatie leek het aanvankelijk de goede kant op te gaan, maar eenmaal in Q3 aangekomen kwam het er zaterdag niet uit bij de Nederlander. Op het moment suprême bleef hij steken op 1.28.461, waarmee hij strandde op P4, achter de twee Ferrari’s én teamgenoot Sergio Perez, die zijn eerste pole-position in de Formule 1 behaalde.

Als Motorsport.com Verstappen na de kwalificatie vraagt naar hoe het qua race pace lijkt, antwoordt hij: “Ik denk wel beter. Als je eenmaal in de race zit, heb je natuurlijk een iets betere balans omdat alles stabiliseert qua temperatuur. In de kwalificatie gaat het er echt om om het maximale uit de banden te halen. Maar dat zat er in Q3 dit keer totaal niet in.”

“Het was niet zo goed”, vat hij zijn kwalificatie in de paddock bij de Nederlandse pers samen. “Q3 was dus een beetje een drama. Ik had tijdens mijn eerste ronde totaal geen grip. Het was net alsof ik op een andere band reed. Er was niet één bocht waar er ook maar een beetje balans in de auto zat. Dat was heel apart. Mijn tweede set voelde iets beter aan. Doordat de kwalificatie heel lang had stilgelegen koelt de baan natuurlijk af en normaal kun je tijdens je tweede run dan echt wel een stuk sneller gaan, maar dat zat er bij mij dit keer niet in. Ik had zelfs het gevoel dat ik alleen maar langzamer ging, wat heel vreemd was.”

“Er zat geen goed ritme in en ik kon de snelle bochten niet goed aanvallen”, vervolgt hij. “Natuurlijk had ik een iets andere strategie met eerst een build lap en daarna de snelle ronde. In Q1 en Q2 werkte dat prima, maar in Q3 ging het voor geen meter. Dat was jammer. Ik verloor in elke bocht één of twee tienden, terwijl ik qua voorbereiding precies hetzelfde deed als daarvoor.”

“Aan de andere kant is de potentie er natuurlijk wel met Checo op pole. Dat stemt me op zich wel positief voor de race”, blikt hij vooruit. “Ik denk dat we er goed uitzien. We hebben daarnaast een goede topsnelheid. Ik hoop die in de race natuurlijk te kunnen gebruiken”, geeft hij de fans alvast iets om naar uit te kijken.

De Grand Prix van Saudi-Arabië begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.

F1-update: Niet Verstappen maar Perez schenkt Red Bull pole