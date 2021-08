Verstappen positief over geplande veranderingen bij Eau Rouge

De veiligheid van een van de meest vermaarde bochten op de Formule 1-kalender is dit weekend opnieuw ter discussie komen te staan, na een groot ongeval in de W Series op vrijdag, waarbij onder andere Beitske Visser betrokken was, en een zware crash van Lando Norris tijdens de kwalificatie voor de Belgische Grand Prix op zaterdag. Een maand geleden ging het ook al flink mis tijdens de 24 uur van Spa. Meerdere auto’s klapten tijdens de langeafstandsrace bij Raidillon op elkaar. In alle drie de gevallen moesten er één of meer coureurs naar het ziekenhuis worden overgebracht, al dan niet uit voorzorg. En dat met het fatale ongeluk van Formule 2-coureur Anthoine Hubert nog vers in het geheugen.

De nieuwe reeks incidenten heeft geleid tot een hernieuwde roep om de veiligheid op dit deel van het circuit te verbeteren. Er bestaan echter al plannen om op deze plek van de baan enkele aanpassingen te doen, als onderdeel van een grote opknapbeurt die nodig is om weer grote internationale motorraces te mogen organiseren. Deze werkzaamheden staan voor later dit jaar op de rol. De nieuwe situatie werd vrijdag aan de Formule 1-coureurs voorgelegd.

“Ik vind dat de veranderingen die ik dit weekend heb gezien en die aan het einde van het jaar worden doorgevoerd, er heel goed uit zien”, zei Verstappen na de kwalificatie in Spa, waarin hij de pole-position veroverde. “Het is natuurlijk een heel snelle bocht. Als je er doorheen gaat, is alles prima. Het probleem is echter dat de bandenstapels vrij dicht op de baan staan, waardoor een auto die de bandenstapels raakt, makkelijk terug de baan op kan stuiteren en op de ideale lijn kan belanden, waarna die vervolgens door een andere wagen kan worden geraakt. En als het iets verderop in de bocht gebeurt en je over de top van de heuvel gaat, zit je ook nog eens met het feit dat niemand je kan zien. Dat was volgens mij ook het probleem tijdens de 24 uur van de Spa, toen er ook meerdere wagens op elkaar botsten.”

Voor 2022 worden de bandenstapels verder naar achteren geplaatst waarmee er een ruimere uitloopstrook ontstaat. Tevens wordt er bij Raidillon weer een grindbak aangelegd. Verstappen: “Ik denk dat de verbeteringen die gedaan zullen worden, het een stuk beter zullen maken. Helemaal veilig wordt het nooit, dat weet iedereen. Maar er zijn wel een paar dingen die bij die bocht gedaan kunnen worden die het veiliger kunnen maken. En die dingen worden ook gedaan, dus ik denk dat het een stuk beter wordt.”

'Crashes blijven daar gebeuren'

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso denkt dat er ook na de veranderingen nog steeds crashes zullen plaatsvinden bij Eau Rouge. “Ook met de bandenstapels op een andere plaats zullen er waarschijnlijk nog steeds ongelukken gebeuren. Het blijft een heel snelle bocht”, aldus de Alpine Formule 1-coureur. Ferrari-coureur Carlos Sainz zegt wel enigszins gerust te zijn gesteld door de geplande aanpassingen. “Het is duidelijk dat er een fundamenteel probleem is met deze bocht, namelijk dat als je crasht, je op de eerste plaats heel hard crasht en je op de tweede plaats terug het circuit op stuitert. Als iemand die tweede ligt in de race crasht in dit soort natte omstandigheden, dan heeft degene die zeventiende ligt daar geen enkele weet van door alle spray. Dat maakt het extreem gevaarlijk. Wij als coureurs hebben dan ook gevraagd of er nog eens naar deze bocht kan worden gekeken, maar ons is verteld dat de FIA daar al mee bezig is. Dat stelt ons enigszins gerust, maar dit jaar is het nog wel even tricky.”

Teamgenoot Charles Leclerc hoopt dat er geen nieuwe zware incidenten plaatsvinden voordat de werkzaamheden beginnen. “Ik vond het heel eng om deze crash te zien, op dezelfde plek waar ik twee jaar geleden een vriend heb verloren”, zei de Monegask. “Het deed me ongelofelijk goed om Lando zelfstandig uit de auto te zien klimmen. Wat betreft de baan, ze weten dat er iets moet veranderen en er zijn plannen om dat voor volgend jaar gedaan te hebben, wat fijn is om te weten. Ik bid alleen dat er gedurende de rest van dit jaar niets meer gebeurt.”

Daniel Ricciardo is blij dat er een manier gevonden is om de veiligheid bij Eau Rouge te verbeteren zonder iets aan de bocht zelf te veranderen. “De bocht zal nog steeds eng en uitdagend zijn, nadat ze de bandenstapels een paar meter naar achteren hebben verplaatst“, denkt de Australiër. “Ik denk niet dat het karakter van de bocht zal veranderen. Het wordt alleen veiliger gemaakt. Als ze de bocht zelf gingen aanpakken en aan de feitelijke lay-out van de baan gingen sleutelen, dan zou ik me meer zorgen gaan maken. Maar het betreft hier louter de plek van de bandenstapels, dus ik denk dat het wel goed gaat komen.”

Volgens de McLaren-coureur staat buiten kijf dat Spa op de Formule 1-kalender moet blijven. “Ik race nog steeds graag hier. Als we er met een paar tweaks voor kunnen zorgen dat we hier kunnen blijven rijden, dan moet dat maar. Want het is een mega circuit. Het is geweldig om hier te rijden, dus laten we het behouden. Het is een traditionele baan met enkele old school elementen, de Formule 1 heeft dit soort circuits ook op de kalender nodig.”

Video: Spa-Francorchamps ondergaat grote renovatiebeurt