Verstappen trapt Porsche op zijn staart op Portugees circuit

Nadat Max Verstappen half december zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 veiligstelde, genoot hij enkele weken van een welverdiende vakantie. Daarna is de focus van de Limburger echter al snel naar het nieuwe F1-seizoen gegaan. Zo deelde hij de afgelopen weken via sociale media alweer beelden van zijn trainingsregime in de aanloop naar de seizoensstart, maar ook van het helmontwerp dat hij in 2022 gaat gebruiken én gaf hij een sneak preview van het eerste deel van zijn samenwerking met de nieuwe F1-zender Viaplay.

Ook zou Verstappen in januari twee weekenden op rij in actie komen op de virtuele circuits. Eerst nam hij in een LMP2-bolide deel aan de 24 uur van Le Mans Virtual, een week later verscheen hij aan de start van de iRacing Daytona 24. In beide races was het geluk niet aan de zijde van de Red Bull Racing-coureur, want twee keer werd een uitvalbeurt genoteerd. In de virtuele 24 uur van Daytona viel het team van Verstappen zelfs uit voordat de Nederlander ook maar een meter had gereden. Afgelopen weekend stond er voor de verandering eens geen simrace op zijn programma, maar desondanks stond racen wel weer centraal in zijn activiteiten.

In het gezelschap van zijn vader Jos verscheen Max Verstappen op het Portugese circuit van Estoril, waar het tweetal gezamenlijk een track day afwerkte. De daarvoor gekozen bolide was de Porsche 911 GT2 RS Clubsport, een speciaal voor het circuit ontwikkelde bolide met een 3,8 liter twin-turbo zescilinder die 700 pk levert. Op onder meer Instagram deelde Verstappen enkele beelden van de test in Estoril, waar hij gezien het bijschrift van zijn foto van heeft genoten.

De komende weken gaan voor Verstappen in toenemende mate draaien om het nieuwe Formule 1-seizoen. Half februari presenteren de eerste teams hun nieuwe bolide voor 2022, voordat op 23 februari de eerste wintertest van het jaar in Barcelona van start gaat. Op 10 maart begint vervolgens de tweede driedaagse test, ditmaal in Bahrein, alvorens het nieuwe F1-seizoen op 20 maart van start gaat met de Grand Prix van Bahrein. Verstappen verschijnt dan in de nieuwe RB18 van Red Bull aan het vertrek. Het is nog onduidelijk wanneer het team de auto gaat presenteren.