Verstappen populairste coureur volgens grootste F1-fanonderzoek ooit

Max Verstappen is momenteel in een spannende titelstrijd verwikkeld met Lewis Hamilton, maar qua populariteit blijkt de Limburger zijn Britse tegenstrever al voorbij. Het is één van de vele resultaten van een onderzoek van de Formule 1 zelf en Motorsport Network onder 167.000 fans, verspreid over 187 landen. Verstappen is door 14,4 procent van de respondenten aangeduid als favoriete coureur en staat bij een derde van alle deelnemers in de top-drie.

Het mag geen verrassing heten dat Verstappen in Nederland met kop en schouders boven de rest uitsteekt qua populariteit, maar de resultaten laten zien dat de huidige WK-leider ook op veel steun uit de Verenigde Staten en Japan kan rekenen. Lando Norris bezet in de wereldwijde ranglijst de tweede plek en blijkt vooral populair onder jongeren en vrouwen. Zo voert hij de rangschikking overtuigend aan bij fans tot 24 jaar en heeft maar liefst 57 procent van alle vrouwelijke deelnemers Norris in de persoonlijke top-drie staan.

Lewis Hamilton, die bij het vorige fanonderzoek in 2017 nog de populairste F1-coureur bleek, is inmiddels gezakt naar de derde plek. De zevenvoudig wereldkampioen moet het doen met 12.5 procent van de stemmen, al staat hij in het Verenigd Koninkrijk nog wel bovenaan. Daarbuiten gooit Hamilton echter minder hoge ogen dan vier jaar geleden. Zo kan de Mercedes-coureur in Nederland op slechts drie procent van de stemmen rekenen anno 2021.

Een blik op de teams leert nog dat McLaren daar met afstand de populariteitsprijs wint, alhoewel dat in Nederland anders ligt door de steun voor Red Bull Racing. Over de hele breedte genomen heeft de formatie van Norris en Daniel Ricciardo echter een hogere gunfactor. Onder fans boven de 45 jaar is Red Bull - toch een merk dat zich vooral op een jonge doelgroep richt - overigens wel het meest populair. Ferrari kwam in 2017 nog als het favoriete F1-team uit de bus, maar vindt zichzelf in de enquête van dit jaar terug op een derde plek.

F1 Global Survey 2021 - Top-tien favoriete coureurs

Max Verstappen - 14.4% Lando Norris - 13.7% Lewis Hamilton - 12.5% Daniel Ricciardo - 10.2% Sebastian Vettel - 9% Charles Leclerc - 7.4% Fernando Alonso - 7.3% Kimi Raikkonen - 5.4% George Russell - 4% Pierre Gasly - 2.9%

F1 Global Survey 2021 - Top-vijf favoriete teams

McLaren 29.5% Red Bull 19.7% Ferrari 17.9% Mercedes 11.9% Alpine 3.1%