Verstappen: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt bij Red Bull"

Bijna vier tienden bedraagt het gat tussen Verstappen en Lewis Hamilton, waarbij wel moet worden aangetekend dat de Mercedes-coureur in Q2 iets sneller was op de mediums. Dat doet echter niets af aan de euforie binnen Red Bull en Honda, het seizoen 2021 is op de best mogelijke manier gestart. "We zien er goed uit. Dit is natuurlijk nog geen garantie voor de rest van het seizoen, maar om zo te beginnen is top. Dit heb ik nog nooit meegemaakt bij Red Bull. Je zag ook dat iedereen in het team een lift kreeg na die overwinning in Abu Dhabi. Dat was top en in de fabriek hebben onze mensen de hele winter goed gewerkt, dat betaalt zich nu uit."

Red Bull heeft pijnpunten van 2020-auto aangepakt

Dat harde werken heeft een veel stabielere auto opgeleverd. Waar de achterkant van de RB16 nogal wispelturig was, lijkt de RB16B vooralsnog als een blok op het asfalt te liggen. "Hier ga je altijd voor, al pakte het in de voorbije jaren niet altijd uit zoals gehoopt. Maar de reglementen zijn natuurlijk niet enorm aangepast en we wisten vorig jaar al wat onze zwakke punten waren. Het lijkt erop dat we die punten hebben aangepakt, daar ben ik natuurlijk heel blij mee", legt Verstappen tijdens de persconferentie aan onder meer Motorsport.com Nederland uit.

Bij die verbeteringen wordt er veel naar de aangepaste vloer in combinatie met de hoge rake van Red Bull gewezen, al is er volgens Verstappen iets meer aan de hand. "Die hoge rake past al jaren bij onze filosofie en in mijn optiek gaat het niet alleen om de rake. Wij hadden vorig jaar enkele problemen en ook die hadden niet allemaal met rake te maken. Op motorisch vlak heeft Honda ook keihard gewerkt, ik denk dat ze geweldig werk hebben verricht." Dat laatste is ook te zien aan de tijden in de derde sector, waar het grotendeels om vermogen draait.

Alle lof voor motorleverancier Honda

De viervoudig polesitter heeft dan ook lovende woorden over voor motorleverancier Honda. Gevraagd of dit het meest indrukwekkende is wat hij van de Japanners heeft gezien, luidt het antwoord. "Dat kun je wel zeggen, ja. Dat betekent overigens niet dat ze in de voorbije jaren geen goed werk hebben geleverd. Ze hebben het motorproject steeds verder in de goede richting gedraaid en hoe het er nu voor staat met de motor is indrukwekkend. Ze zijn erg gepassioneerd en geëmotioneerd, daar houd ik van. Ze gaan echt voluit en doen er alles aan om te winnen, dat zie je overal in terug. Dus alle lof voor hen na het resultaat van vandaag, ze hebben een goede winter gehad."

De slotvraag luidt of Verstappen pole morgen om kan zetten in winst. "Dat zien we morgen wel", luidt het ultrakorte antwoord. Om daarna toch iets meer tekst en uitleg te geven: "Het gevoel is in ieder geval positief. Hopelijk kunnen we na de eerste ronde ons ding doen en hopelijk is dat goed genoeg." Op zaterdag was dat laatste zeker het geval, zelfs met drie paarse sectoren tot gevolg. Het brengt Verstappen bij de volgende slotwoorden: "Als je een goede auto hebt, dan kun je het ook echt laten zien. Dat is nu eindelijk het geval, dit is wat je graag wilt."

VIDEO: De volledige startopstelling voor de F1 Grand Prix van Bahrein