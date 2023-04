Max Verstappen op pole in Australië: "Normaal ook goede auto voor de race"

Max Verstappen wist pole-position te pakken in Bahrein en leek in Saudi-Arabië op weg om hetzelfde te doen, totdat een probleem met de aandrijfas roet in het eten gooide. In Australië begon de Limburger ook als favoriet aan de kwalificatie, nadat hij in de derde vrije training voor de toptijd had getekend. Die sessie verliep nogal rommelig voor teamgenoot Sergio Perez en de Mexicaan zou eveneens het voornaamste slachtoffer worden van Q1. Perez schoot net als in de laatste training van de baan bij bocht 3 en bleek vroegtijdig klaar. Perez heeft derhalve werk aan de winkel op zondag.

Verstappen overleefde Q1 wel met de snelste tijd en ging in het tweede gedeelte van de kwalificatie ook als de snelste man rond. In de allesbeslissende sessie liet Verstappen de klok stoppen op 1.16.732. Het bleek ruim twee tienden sneller dan de rapste Mercedes-coureur George Russell. Het merk met de ster bezet de plekken twee en drie achter Verstappen, hetgeen onderstreept dat Mercedes zoals in deze analyse al aangegeven er wel degelijk beter voor staat dan begin vorig jaar.

Voor Verstappen is het belangrijkste logischerwijs dat hij Down Under voor het eerst in zijn Formule 1-carrière vanaf pole mag vertrekken. "De laatste run was erg goed. Dit hele weekend is het al best lastig geweest om de banden in het juiste window te krijgen, zeker om meteen tijdens die eerste ronde aan te zetten, maar gelukkig werkte het in Q3 wel allemaal goed. Ik ben blij met die laatste ronde en natuurlijk met pole-position", laat Verstappen in een eerste reactie weten.

Tijdens de kwalificatie maakte Verstappen nog wel melding van een slecht gevoel bij het terugschakelen en ook van de batterij. Is dat een zorg? "Nee, normaal gesproken niet. Dat zijn dingen die we altijd proberen te finetunen en dat blijven we natuurlijk doen." Als de RB19 heel blijft, denkt Verstappen ook wel aardige papieren te hebben voor zondag. "Ik denk dat we een goede auto voor de race hebben, al is het hier ook best lastig om de banden in leven te houden. Het zal in ieder geval een interessante race worden. Ik heb al een keer op het podium gestaan, maar wil ditmaal graag op een andere trede staan", mikt hij op de overwinning.

Video: Max Verstappen pakt zijn eerste pole-position in Australië