Max Verstappen heer en meester: "Wilde die laatste ronde graag afmaken"

Max Verstappen heeft zaterdag gedaan wat iedereen in de paddock al verwachtte: pole-position pakken. De Limburger leek alles vanaf de eerste meters op vrijdag al onder controle te hebben. "Vanaf de eerste ronde voelde de auto al heel goed aan, ja. Ik heb eigenlijk alleen nog maar kleine dingen aangepast. Natuurlijk moet je het als coureur wel opbouwen gedurende het weekend, maar als je veel vertrouwen in de auto en in de balans hebt, dan kun je op dit circuit natuurlijk ook echt tot de limiet gaan."

Niet eens hoeven pushen in Q1 en Q2

Verstappen geeft aan dat laatste pas in Q3 te hebben gedaan, hetgeen het vroegtijdige sneuvelen van Sergio Perez eigenlijk alleen nog maar pijnlijker maakt. Gevraagd naar de listige omstandigheden in Catalonië luidt het antwoord namelijk: "Je weet natuurlijk dat het een beetje glad kan zijn op sommige plekken, maar je bouwt daar gewoon een marge voor in. Wij hebben het ook totaal niet nodig in Q1 en normaal gesproken zelfs niet in Q2 om echt tot de limiet te gaan, vooral niet als de baan er zo bij ligt. Je bouwt gewoon een marge in en ik heb eigenlijk nergens last van gehad. De banden zaten steeds goed in het window en ik kon eigenlijk iedere keer prima mijn rondjes rijden."

Het betekent dat Verstappen het in de eerste kwalificatiedelen relatief rustig aan heeft gedaan en de handrem er in Q3 pas af heeft gehaald. "Toen we richting Q3 gingen, wist ik dat er nog best veel in de auto zou zitten en kon ik eindelijk richting de limiet." Het leidde tot een zeer goede eerste run, al zat er daarna nog meer in het vat. Verstappen wilde zijn tijd in de slotfase dolgraag nog scherper zetten, maar voor Red Bull Racing als geheel hoefde dat niet zozeer: "Het team zei eerst ‘we gaan helemaal niet meer rijden’ in die laatste run", vervolgt Verstappen het babbeltje met de Nederlandse pers. "Maar ik wilde wel heel graag rijden omdat ik wist dat er nog meer in zat. Het team zei ‘oké, dan gaan we wel naar buiten, maar we laten je meteen weten of er nog iemand sneller gaat of niet’. Toen bleek er dus niemand sneller te gaan. Bij bocht 10 zat ik al bijna twee tienden onder mijn eigen tijd, waardoor het nog wel een mooie ronde was geweest. Maar ja, uiteindelijk was het niet nodig."

Verstappen had eventueel de 1.11 in kunnen duiken, al was dat niet nodig voor pole. De blik is inmiddels op morgen gericht, waarbij de vervolgvraag met een knipoog luidt of hij nerveus is voor de race. "Heel nerveus! Ik denk dat ik niet veel ga slapen", speelt Verstappen het spel met een lach mee. "Nee, natuurlijk kunnen er altijd nog dingen fout gaan, mechanisch of met een crash, maar de auto voelt zoals gezegd heel goed aan." Daarbij kan het Red Bull nog meer in de kaart spelen dat de bandenslijtage bijzonder hoog lijkt te worden. Dat is traditiegetrouw al het geval in Barcelona, al heeft de aangepaste lay-out met twee snelle bochten naar rechts aan het eind dit verder versterkt.

Het maakt Red Bull alleen maar sterker, aangezien de RB19 zeer goed is in snelle bochten en de banden vaak beter in leven houdt dan de concurrentie. "Ja, al gaat het eigenlijk maar om één bocht. Die voorlaatste bocht is voor iedereen vol gas", reageert Verstappen op de vraag van Motorsport.com. "Het aanpassen van de lay-out is zeker niet slecht voor ons, al ligt de bandenslijtage hier altijd hoog. Dus zelfs met die chicane erin moest je al heel goed op de banden letten. Maar inderdaad, we weten dat onze race pace gekoppeld aan de bandenslijtage normaal gesproken het sterkste punt is en hopelijk kunnen we dat morgen ook weer laten zien."

Perez zondag naar P2? "Moet normaal gezien wel"

Carlos Sainz, die naast Verstappen in zat in de persconferentie, voorspelt alvast dat de race pace van Verstappen vijf tienden tot een snelle volle seconde per ronde sneller zal zijn dan de rest. Daardoor verwacht Verstappen zelf ook dat Perez hem zondagmiddag gaat flankeren op het podium als tweede man. "Normaal gezien moet dat wel met de snelheid die wij in de auto hebben."

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie in Barcelona