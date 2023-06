Max Verstappen op pole in Oostenrijk: "Maar erg lastig door track limits"

Spielberg is het decor voor de tweede sprintrace van het jaar en dus mochten coureurs aan het eind van de vrijdagmiddag al vol aan de bak tijdens de kwalificatie. Max Verstappen begon die sessie logischerwijs als favoriet, ook doordat hij de enige vrije training van het weekend als snelste man had afgesloten op mediums. Grootschalige updates heeft Red Bull op een ietwat aangepaste achterwielophanging na niet meegenomen naar Stiermarken - in tegenstelling tot Ferrari - maar de RB19 is in de basis goed genoeg.

In het eerste gedeelte van de kwalificatie begon Verstappen voortvarend, maar raakte hij net als veel van zijn collega's een rondetijd kwijt na het overschrijden van de baanlimieten (een terugkerend probleem in Oostenrijk). De Limburger ging wel als snelste man door naar Q2, al ging er daarin wederom een streep door één van zijn vliegende ronden. "Het is een grap met die track limits, echt belachelijk", liet Verstappen via de boordradio weten. De WK-leider zou het tweede bedrijf wel overleven in tegenstelling tot Sergio Perez, die voor het vierde raceweekend op rij niet door wist te stoten tot Q3 in de Red Bull. In het beslissende gedeelte van de kwalificatie kleurde Verstappen in de eerste run binnen de lijntjes en bracht hij een 1.04.503 op de klok. In de tweede run ging hij nog anderhalve tiende sneller en dat was nodig ook. Zo gaf Charles Leclerc op de streep slechts 0.048 van een seconde toe als tweede man, voor teamgenoot Carlos Sainz.

Pole-position nummer 26 staat daardoor 'gewoon' in de boeken voor Verstappen, al benadrukt hij dat het niet zo makkelijk was als dat het leek. "Het is erg lastig hier vanwege alle track limits. We doen dit niet expres, maar met alle snelle bochten is het heel lastig om de witte lijn op de millimeter in te schatten. Veel coureurs zijn daardoor verrast, ikzelf ook. Het was een beetje overleven. In Q3 moest die eerste ronde bijvoorbeeld wel een veilige banker lap zijn om in ieder geval iets te hebben staan. Dat haalt wel iets van het plezier weg, al was de laatste ronde gelukkig nog steeds genoeg. Ik ben erg blij om op pole-position te staan, al hebben we nog een heel lang weekend voor de boeg."

De chaos met track limits lijkt de laatste jaren traditiegetrouw verbonden met Spielberg, weet ook Verstappen. Desondanks wijst hij niet alleen naar het circuit of de regel, maar ook naar de huidige generatie F1-auto's. "Het is hier altijd lastig, maar dat komt ook doordat deze auto's erg groot en zwaar zijn. Het is daardoor nog moeilijker in te schatten." Onderaan de streep is het resultaat echter goed, al rekent Verstappen zich zeker nog niet rijk. "Dit is een heel ander weekend dan normaal door het sprintformat en morgen zal weer een hele andere dag zijn. Maar goed, de auto is in ieder geval snel en dat is het belangrijkste."