Waarom Max Verstappen dacht dat F1-pole Zandvoort na één bocht om zeep was

Max Verstappen mag ook de derde Grand Prix in Zandvoort sinds de F1-rentree in 2021 vanaf pole aanvangen. De Limburger gaf het thuispubliek waarvoor het gekomen was, al gebeurde dat wel aan het eind van een buitengewoon enerverende kwalificatie. "Mensen verwachten altijd dat je wel 'eventjes' weer pole pakt, maar zo makkelijk is het natuurlijk niet en zeker niet na een kwalificatie zoals we die vandaag hebben gehad", begint Verstappen zijn terugblik in de persconferentie.

Pieken op het juiste moment

"Het was behoorlijk glad, dus het was erg makkelijk om een foutje te maken. Dat geldt vooral voor de delen met nieuw asfalt. In de sectoren 1 en 3 was het echt glibberen en glijden. Het begin op intermediates is dan vooral lastig, omdat die meerdere ronden nodig hebben om goed op temperatuur te komen. Richting Q3 dacht ik eerlijk gezegd dat het nog niet droog genoeg zou zijn, maar met de wind hier aan de kust en het zonnetje erbij kan het asfalt erg snel opdrogen. Ik had dat eerlijk gezegd niet verwacht, maar toen ik eenmaal naar buiten reed, had ik meteen door dat de keuze voor intermediates verkeerd was", duidt de Nederlander op het begin van Q3. "In de bochten 1 en 2 bleef het trouwens nog wel link omdat er daar maar één droge lijn was. Die droge lijn werd door het moment van Charles [Leclerc] en het oponthoud gelukkig wel iets breder, maar het bleef toch uitkijken. Voor die laatste ronde moest je wel een beetje buiten je comfort zone treden."

Verstappen deed dat met verve. Het verschil met de mannen achter hem doet overmacht vermoeden, maar de Nederlander doet in de persconferentie uit de doeken dat hij achter het stuur hele andere gedachten had. "Ik begon de ronde en dacht in bocht 1 al 'oké, dit is het dan...'. Ik remde namelijk veel te laat. Bocht 1 ging dus zeker niet fantastisch, maar de rest van de ronde bleek best oké", zegt de wereldkampioen met veel gevoel voor understatement. Het levert hem één van de mooiste pole-positions van het F1-seizoen tot dusver op, al kan Verstappen zelf lastig kiezen. "Poeh, ik heb al wel meerdere mooie kwalificaties gehad dit jaar. Die pole van Spa telt officieel niet mee, maar dat was natuurlijk ook een leuke. We hebben dit seizoen sowieso al vrij veel kwalificaties gehad die half droog, half nat zijn verlopen en die sessies zijn altijd heel vermakelijk."

Concurrentie in de race? Lando Norris lacht

Wat het geheel extra cachet geeft, is dat alle Formule 1-coureurs het old school-karakter Zandvoort over één ronde erg kunnen waarderen. "Ik weet absoluut hoe uitdagend dit circuit kan zijn, zowel als het nat is als ook in het droge. Maar goed, dat vinden wij als coureurs ook juist het mooie van deze baan. Op sommige circuits heb je enorm veel run-off en kun je gewoon al het extra asfalt meepakken, maar hier heb je die marge niet. Om die ene goede ronde er dan op het laatst uit te persen, is absoluut uitdagender dan op de meeste circuits waar we naartoe gaan." Bijkomend voordeel is dat inhalen op het duinencircuit geen sinecure is en de eerste klap dus een daalder waard is. "Nou, ik denk dat je hier op zich wel kunt inhalen als je de snelheid in de auto hebt. Op dit circuit is het misschien iets moeilijker dan op andere banen, maar als je echt sneller bent, kun je ook hier inhalen. Maar het is natuurlijk altijd mooi om voor eigen publiek pole-position te pakken."

Over de kans op een spannende race is Lando Norris overigens vrij duidelijk. Gevraagd of hij Verstappen zondag bij kan houden in diens thuisrace, luidt het antwoord van de McLaren-coureur op P2: "Misschien twee rondjes! Daarna zal Max wel weer weg rijden. Op zondag is hij met de race pace gekoppeld aan de bandenslijtage meestal toch een klasse apart."

Video: Max Verstappen pakt zijn derde pole voor eigen publiek in Zandvoort