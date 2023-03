Waarom Max Verstappen een sterker Red Bull tijdens de race verwacht

Als je voor de kwalificatie een rondje door de paddock had gedaan en had gevraagd naar de gedoodverfde polesitter, dan hadden de meeste mensen het antwoord 'Max Verstappen' gegeven. Toch liet de Nederlander na afloop weten positief verrast te zijn met pole. "Ik ben hier erg blij mee, vooral omdat het hele weekend tot aan de kwalificatie niet lekker liep", voegt de wereldkampioen toe in de persconferentie. "Ik kon niet zo'n goede balans vinden als tijdens de test en had veel moeite om de auto naar wens te krijgen. In Q1 voelde het al wel iets beter aan, maar nog niet perfect. Daardoor ben ik erg blij dat we toch die rondetijden hebben geklokt. De auto is nog steeds niet perfect, maar we zitten wel in de goede richting. Voor de volgende race moeten we analyseren waarom het van de test naar dit raceweekend zo anders aanvoelt. Maar goed, we staan nog steeds met twee auto's vooraan, dus dat is na vorig jaar weer een goede start voor ons."

Het opvallende is dat Sergio Perez eveneens over onverklaarbare balansproblemen klaagde en liet weten dat Red Bull de auto niet tot nauwelijks heeft aangepast van de test naar de eerste race. Het is vergelijkbaar met de geluiden van Verstappen: "Na de test was ik erg blij, maar toen ik tijdens de eerste training in de auto stapte, was het eigenlijk een grote shock. Ik kreeg de balans niet voor elkaar tijdens de trainingen, maar juist daardoor is het mooi dat we in de kwalificatie zo hebben gepresteerd", vervolgt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com. Gevraagd wat hij sinds gisteren allemaal heeft veranderd aan de afstelling, verschijnt er een lach op zijn gezicht. "Veel. Ik ben naar links en naar rechts gegaan en daarna terug naar het midden voor een compromis. Het is ongebruikelijk dat we zulke grote veranderingen moeten doorvoeren, maar gelukkig had ik in de kwalificatie de beste balans van het weekend."

Red Bull sterker in de race?

Voor de race verwacht Verstappen dat de balansproblemen niet zo'n grote rol gaan spelen. Dan worden er andere dingen gevraagd, ook omdat Sakhir een circuit is waarop het door de hoge bandenslijtage veel om het managen van de banden draait. Gevraagd naar de lange runs toont Verstappen zich hoopvol. "Dat zou normaal gesproken ons sterke punt moeten zijn. Meestal zijn we in de lange runs iets beter dan over één ronde, dus ik hoop dat we dat morgen laten zien." Dat gezegd hebbende rekent Verstappen zich nog niet rijk. Ondanks dat Ferrari zelf niet veel verwacht van de eigen race pace, kijkt de Limburger nog wel naar de rode brigade. "Ze zitten dichtbij, vandaag was het in ieder geval close. Natuurlijk hebben we vrijdag een goede race pace laten zien, maar we moeten dat morgen nog eens tonen. Daarnaast kan er veel gebeuren tijdens een race, ook dingen die je niet in de hand hebt", denkt Verstappen bijvoorbeeld terug aan het malheur van vorig jaar.

Waar Ferrari niet zo hoog opgeeft van de eigen race pace, heeft Aston Martin juist wel goede hoop. Fernando Alonso droomt hardop van het podium en heeft na de goede run op vrijdag ook best reden om positief te zijn. Wat verwacht Verstappen eigenlijk van het team uit Silverstone? "Ze zien er competitief uit, dat is zeker. Vorig jaar zag je dat eigenlijk ook al wel een beetje. Toen hadden ze nog geen geweldige auto, maar was de race pace wel goed vergeleken met hun concurrenten. Dat sterke punt hebben ze meegenomen naar de auto van dit jaar, waardoor ze competitief zullen zijn in de race. Het is lastig om een precieze inschatting te maken, al is het belangrijkste dat wij de focus op onszelf houden."

Video: Max Verstappen gaat met pole aan de haal in ontknoping van de kwalificatie