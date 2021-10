Verstappen op pole: "Wist niet of het genoeg zou zijn door druppels"

Waar de snelheid over één ronde het voornaamste struikelblok was voor Sergio Perez in zijn eerste Red Bull-maanden, ging het in Austin meer dan behoorlijk. Na de eerste runs leek de Mexicaan zelfs op weg naar pole, al kon Verstappen in extremis nog langszij komen. "Mijn eerste run in Q3 was niet top", sprak de Nederlander meteen na afloop. "In de laatste ronde begon het licht te regenen, met name in de laatste sector. Ik was er daardoor niet zeker van of het genoeg zou zijn, of ik mezelf zeg maar wel kon verbeteren. Maar het is natuurlijk geweldig om op pole te staan en met P1 en P3 is dit vooral een prachtig resultaat voor het team."

Het is een resultaat dat naast vreugde ook wel een zekere opluchting oplevert. "Vooral omdat ik het voor mijn doen niet heel makkelijk had, het hele weekend niet. Op de één of andere manier kreeg ik niet de rondetijden eruit die ik wilde, gewoon omdat ik niet de juiste balans in de auto had. In de kwalificatie duurde het voor mijn gevoel ook net te lang, waardoor het op de laatste run aankwam. Toen kreeg ik het wel voor elkaar", voegt Verstappen voor de camera van Ziggo Sport toe. Het heeft de Limburger een welkome opsteker gebracht. "Voordat we hier begonnen, had ik dit om eerlijk te zijn niet verwacht. Maar als team hebben we het goed rechtgetrokken."

Perez: "Pole verloren gegaan door regendruppels"

Dat laatste is ook aan de puike prestatie van Perez te zien. "Jammer genoeg was mijn laatste ronde net niet goed genoeg. Ik verbeterde me wel behoorlijk in de eerste sector, maar kon dat daarna niet volhouden. Het regende net te hard in de laatste sector volgens mij, op bepaalde plekken was het al nat en verloor ik grip. Eigenlijk verloor ik het in twee bochten, ik zag de delta op mijn stuur gewoon wegzakken." Dat neemt echter niet weg dat de Mexicaan de pers na afloop met een lach te woord staat. "Ik zat er toch dichtbij en als team hebben we het geweldig gedaan."

Geweldig teamwork wordt ook weer gevraagd in gevecht met Lewis Hamilton. De Brit wist zich tussen de Red Bulls te manoeuvreren en staat dus samen met Verstappen op de eerste startrij. "Dat willen de mensen graag zien, denk ik", reageert Verstappen met een knipoog. "Het is te hopen dat we een goede start hebben en daarna moeten we samenwerken om als team het maximale resultaat te halen." Verstappen start overigens net als Hamilton en Perez op de mediums. Laatstgenoemde ziet op voorhand kansen, ook al omdat de bandenslijtage een grote rol gaat spelen op COTA. "Het wordt een lange race en de bandendegradatie zal hier zeker erg hoog liggen. In dat opzicht denk ik dat de startpositie niet eens zo heel belangrijk is."

