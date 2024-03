Verstappen duidt pitstraatmomenten Bahrein, F1-coureurs wijzen FIA-plan af

In het voorbije Formule 1-seizoen is het in persconferenties veelvuldig gegaan over de ongemakken die horen bij het creëren van een gat tijdens de kwalificaties. Coureurs hebben zo'n gat voor een vliegende ronde nodig om geen last te hebben van de vuile lucht van de auto ervoor.

Het creëren van een gat heeft echter al meer dan eens tot gevaarlijke situaties op de baan geleid, in het verleden door erg langzaam rijdende coureurs in de laatste bocht of zelfs op een recht stuk. Om dat te voorkomen heeft de FIA sinds vorig jaar een maximumtijd (al is minimumtijd eigenlijk een betere term) ingevoerd, waar alle coureurs zich tijdens een out-lap aan moeten houden. Het voorkomt gevaarlijke situaties op het circuit, maar heeft het probleem verplaatst naar de pitstraat, aangezien dit de enige plek is waar coureurs nog een gat kunnen laten vallen.

Coureurs hebben zelf gevraagd terug te gaan naar oude aanpak

Volledig stilstaan in de pitstraat mag formeel niet, al gebeurt dat in de praktijk toch veelvuldig. Eind vorig jaar lieten coureurs en de FIA weten dat er voor 2024 een structurele oplossing zou volgen, maar die is er bij de eerste race van dit seizoen nog niet. Het lijkt vreemd, al laat Verstappen na een vraag van Motorsport.com in Bahrein weten dat de huidige aanpak vooralsnog de minst slechte oplossing is. "Ik denk dat dit momenteel de veiligste manier is om ermee om te gaan. Het is nog altijd niet ideaal natuurlijk, maar ik heb liever dat auto's stoppen in de pitstraat dan dat ze zoiets op het rechte stuk of in de laatste bocht doen. Op dit moment denk ik dat dit de beste oplossing is, al blijven we natuurlijk wel kijken hoe we het beter kunnen doen."

Charles Leclerc, die zaterdag naast Max Verstappen plaatsneemt op de eerste startrij in Sakhir, doet uit de doeken dat de FIA wel heeft gewerkt aan een meer structurele oplossing voor 2024. Het plan dat de FIA had, en dat enigszins zou moeten lijken op de virtual safety car-aanpak, is door coureurs echter niet in orde bevonden. "Ik ben het volledig met Max eens. De FIA is donderdag wel met een nieuw systeem gekomen, maar dat was niet precies wat wij als coureurs voor ogen hadden. Daarom hebben we allemaal gevraagd om eerst terug te gaan naar het systeem van vorig jaar. Het proces om iets beters te vinden is nog gaande, maar zoals Max zegt moet je toch ergens stoppen om een gat te laten vallen. Dan is het volgens mij beter om dat in de pitstraat te doen dan op de baan zelf. Ik denk dus ook dat het op dit moment nog de beste oplossing is die we hebben."

