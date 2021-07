Verstappen na Pirelli-ingreep: "Heel duidelijk wat er aan de hand is"

Pirelli wees in eerste instantie, hetzij subtiel, naar de teams van Red Bull en Aston Martin. Het product van Italiaanse makelij zou wel goed zijn, de klapbanden van Verstappen en Lance Stroll zouden louter zijn veroorzaakt door 'de manier waarop deze teams de banden hebben gebruikt'. De minimale bandenspanning is verhoogd en daarmee leek de kous af. Maar tijdens het eerste raceweekend in Spielberg bleek niets minder waar. Pirelli is met een nieuwe constructie op de proppen gekomen, die robuuster moet zijn en derhalve klapbanden moet voorkomen. Vrijdag volgt de vuurdoop, op het circuit van Silverstone moet er echt overgestapt worden.

Verstappen toonde zich, net als vader Jos, na de crash meteen al vocaal over het rubber van Pirelli en lijkt bij deze gelijk te krijgen. "Nou ja, ik hoef mijn gelijk niet te halen, maar het is gewoon duidelijk wat er aan de hand is", laat de WK-leider in gesprek met de Nederlandse pers weten. Gevraagd hoe hij de aankondiging van deze nieuwe constructie ziet na het eerdere persbericht, laat hij aan Motorsport.com Nederland weten. "Als er niks aan de hand was geweest, dan hadden ze natuurlijk ook niets hoeven veranderen. Daar beantwoord ik al meteen de vraag mee. Ik hoef niet eens meer iets te zeggen, anders ga je toch niets veranderen? Dit lijkt me wel heel duidelijk."

"Als deze banden maar heel blijven"

Vervolgvraag luidt in hoeverre deze ingreep de titelstrijd kan beïnvloeden. Een nieuwe constructie kan de balans enigszins veranderen, al maakt de veertienvoudig GP-winnaar zich niet meteen druk. "We gaan natuurlijk zien hoe het uitpakt voor iedereen, maar ik maak me er niet al te veel zorgen over om eerlijk te zijn." Des te meer omdat Lewis Hamilton al heeft uitgelegd dat dergelijke ingrepen van Pirelli zelden tot een groot verschil leiden. "Meestal als Pirelli met een nieuwe band komt, verandert er niet gek veel. Voor zover ik nu weet gaat dit puur om de betrouwbaarheid en zal er verder niet veel anders zijn", aldus de Brit tijdens de persconferentie. Het maakt dat Verstappen de ingreep allerminst als een 'gamechanger' ziet. "We wachten het af, maar ik verwacht hier niet meteen een heel groot verschil door. Als deze banden maar heel blijven, dat is het allerbelangrijkste", sluit de Limburger met een knipoog af.