Verstappen blij voor Gasly: “Maar er kwam veel geluk bij kijken”

De 24-jarige coureur uit Rouen nam als derde plaats op de grid voor de herstart, nadat de race wegens een crash van Charles Leclerc moest worden onderbroken. Hij stoomde op naar de tweede positie, toen de lichten boven het rechte stuk voor de tweede keer die dag uitgingen, en kwam aan de leiding toen Lewis Hamilton naar binnen moest voor een stop and go-penalty. De AlphaTauri-rijder bleef vervolgens tot aan de finish aan de leiding, al kwam McLaren-coureur Carlos Sainz in de slotfase nog vervaarlijk dicht in de buurt van de AT01.

Verstappen laat aan onder andere Motorsport.com weten dat hij Gasly op zondagavond voor het verlaten van het circuit nog even persoonlijk heeft gefeliciteerd. “Het was op de eerste plaats natuurlijk een geweldige race voor ze”, zegt Verstappen over de overwinning van Gasly en AlphaTauri. “Ik was natuurlijk erg blij voor het team. Het was erg leuk voor ze dat ze daar hebben gewonnen. Maar ik denk dat er ook heel veel geluk in het spel was. Maar dat is verder prima. Hij heeft de race gewonnen en ik was erg blij voor hem. Ik weet zeker dat hij ervan genoten heeft. Het is altijd een mooi moment wanneer je je eerste race wint, want je weet in de Formule 1 nooit of er nog een tweede komt. Maar winnen is winnen, dat is altijd mooi om te kunnen doen, ongeacht in welke klasse je rijdt.” Gevraagd of je als coureur ook anders benaderd wordt in de paddock als je eenmaal een race hebt gewonnen: “Geen idee. Ze praten misschien iets meer over je in de eerste week, maar het gezegde luidt dat je zo goed bent als je laatste race, dus het is daarna zaak om het altijd goed te blijven doen.”

Sinds de overwinning van Gasly is er veel discussie over of de Fransman een nieuwe kans moet krijgen bij Red Bull Racing en of dat niet al tijdens het huidige seizoen moet gebeuren, aangezien de prestaties van Alexander Albon dit jaar niet je van het zijn. Op de vraag van Motorsport.com hoe hij het Gasly vindt doen sinds hij terug is bij Toro Rosso, nu AlphaTauri, zegt hij: “Nou, daar doet hij het natuurlijk gewoon prima.” Met de nadruk op ‘daar’, bij AlphaTauri dus. Gasly zou vorig jaar bij Red Bull vooral geworsteld hebben met de druk die er bij het rijden voor een topteam komt kijken. In het kleinere team van AlphaTauri lijkt hij veel meer op zijn gemak met als gevolg dat hij er ook beter presteert. Verstappen vindt het moeilijk om echt een oordeel te vellen over de verrichtingen van Gasly. “Ik kan natuurlijk moeilijk beoordelen hoe goed dat het is. Maar het zag er [op Monza] op zich niet verkeerd uit.”

Vettel en Aston Martin

Het grote nieuws in de aanloop naar de Grand Prix van Toscane, die dit weekend op Mugello wordt gehouden, is dat Sergio Perez na dit jaar bij Racing Point vertrekt en Sebastian Vettel de plek van de Mexicaan inneemt bij de renstal uit Silverstone, die in 2021 verder gaat onder de naam Aston Martin. “Ik denk niet dat Perez veel langzamer zou zijn”, zegt Verstappen op de vraag van Motorsport.com wat zijn verwachtingen zijn van Vettel en Aston Martin voor het volgende seizoen. “Het ligt er uiteindelijk natuurlijk ook maar net aan hoe goed de auto is”, merkt hij aansluitend op, mogelijk onbedoeld meteen verwijzend naar zijn eigen situatie.

Perez, die een langlopend contract had bij Racing Point en een week geleden nog vol vertrouwen was dat zijn team die overeenkomst zou respecteren, rest niets anders dan op zoek te gaan naar een ander zitje. Veel opties heeft hij echter niet. Feitelijk zijn Haas en Alfa Romeo de enige mogelijkheden voor de 30-jarige coureur uit Guadalajara. Met zijn uitspraak dat Perez het niet veel slechter zou doen bij Aston Martin dan Vettel, lijkt Verstappen indirect aan te geven de Mexicaan geen beroerde rijder te vinden. Als Motorsport.com hem vraagt hoe hoog hij Perez heeft zitten als coureur: “Ik heb hem nooit als teamgenoot gehad, dus dat is voor mij moeilijk te zeggen. Maar hij heeft het zeker niet verkeerd gedaan.”

Vettel was eerder dit jaar op zijn zachtst gezegd niet blij met hoe hij door Ferrari aan de kant was geschoven voor 2021, maar de viervoudig wereldkampioen kan nu aan de slag bij het team dat momenteel twee plaatsen boven de Scuderia staat in het kampioenschap en volgend jaar mogelijk ook over een snellere auto beschikt dan de formatie uit Maranello. Het kan verkeren. “Het was volgens mij ook zijn enige optie”, zegt Verstappen over de overstap van de Duitser. Om daarna te beamen: “Maar het komt hem inderdaad goed uit.”