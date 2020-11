Verstappen voelt zich vijfde wiel aan de wagen naast Mercedes-duo

Hoewel een derde plaats dit jaar doorgaans het maximaal haalbare is voor Verstappen, haalde de Nederlander dit seizoen naast drie derde plekken één overwinning en vijf tweede plaatsen binnen. Hij toont zich dan ook tevreden over de oogst tot dusver in 2020. “De uitvalbeurten zijn natuurlijk niet geweldig, maar in alle andere races stonden we op het podium. Heel veel meer kan ik gewoon niet doen. Mercedes is gewoon zo dominant dit seizoen, dat een derde plek realistisch gezien het maximaal haalbare is. En dat is dan ook de plek waar we finishen, of hoger. Dus ik kan daar niet echt over klagen, het is tot dusver wel oké geweest.”

De Nederlander lijkt zich dit jaar iets makkelijker neer te leggen bij het feit dat hij onder normale omstandigheden niet voor de zege kan gaan. Gevraagd of hij nu ook meer voldoening haalt uit zijn derde plek in het kampioenschap dan vorig jaar, reageert hij: “Je wil gewoon niet de hele tijd gefrustreerd rondlopen omdat je resultaten wil behalen die eigenlijk niet mogelijk zijn. Dat probeer ik te vermijden. Ik probeer gewoon het maximale uit mezelf te halen en een zo goed mogelijk resultaat te behalen met deze auto. Dat is elk weekend hetzelfde.”

“Ik weet dat ik dit jaar niet voor het kampioenschap mee kan vechten, ook al lijkt het er soms op dat we iets dichterbij zitten”, vervolgt hij. “Maar mede door de uitvalbeurten was daar al vrij snel geen sprake meer van. Dus ja, ik kan nu wel genieten van een tweede of een derde plaats.” In de vorige race leidde een klapband tot zijn vierde DNF van het seizoen. Volgens Verstappen is Pirelli nog altijd bezig te onderzoeken wat dat bandenfalen precies veroorzaakt heeft. “Van Imola heb ik zeker niet genoten. Ik zat er eindelijk wat dichterbij en kon zelfs binnen een of twee tienden van ze [de Mercedes-coureurs] komen, als het gaat om de rondetijd. Dan wil je ze natuurlijk heel graag op de huid blijven zitten en kijken of je voor één kan komen, aangezien ze normaal gezien elke ronde met drie of vier tienden bij me weglopen.”

“Ik zit dus een beetje in niemandsland, wat niet is wat je wil”, vat Verstappen zijn situatie samen. “Het is leuk om op het podium te staan hoor, maar als derde man voel ik me daar vaak een beetje het vijfde wiel aan de wagen, als je begrijpt wat ik bedoel." Lachend: "Het is net als wanneer je met een stelletje uit eten gaat, dat is niet zo prettig. Ik geef er de voorkeur aan om deel uit te maken van het romantische deel van het gezelschap, in plaats van het vijfde wiel te zijn!”

