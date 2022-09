Verstappen: Perfecte kwalificatieronde Zandvoort lastiger met 2022-auto

Voor het tweede jaar op rij mag Max Verstappen de Nederlandse Grand Prix vanaf pole-position aanvangen. Vorig jaar was het verschil ook al miniem, al is het gat nu nog kleiner met 0.021 van een seconde. De eerste drie zaten binnen een tiende van elkaar en daarbij moet aangetekend dat Lewis Hamilton eveneens snel onderweg was totdat Sergio Perez de fout in ging in de laatste bocht. Voor Verstappen is de zeventiende pole uit zijn Formule 1-carrière er vooral eentje die in het teken staat van de ommekeer na vrijdag. "Het was een speciale kwalificatie vooral nadat gisteren zo lastig was. We hebben de auto best wel veel veranderd", laat Verstappen in de persconferentie weten.

Red Bull kan het ook op high-downforce circuit

"Doordat we weinig data hadden, moesten we vanmiddag ook nog wat leren over de auto en hoe we het pakket moesten finetunen richting de kwalificatie." De aanpassingen die Red Bull aan de afstelling heeft gedaan, zijn vrij fors - zo laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. "Ja, maar dat ook komt ook doordat we ons nogal moesten haasten om de auto op tijd klaar te krijgen voor de tweede training na de versnellingsbakwissel. Daardoor waren sommige dingen qua afstelling niet helemaal zoals we vooraf hadden verwacht. Dat heeft ons natuurlijk niet geholpen en daardoor was de tweede training niet representatief. We hebben daarna veel veranderd, waarbij de grootste veranderingen gisteravond al zijn gemaakt."

Die veranderingen hebben Verstappen samen met zijn eigen optreden de tweede opeenvolgende pole opgeleverd na de zomerstop. Het is zoals bekend op compleet verschillende circuits gebeurd, de hogesnelheidstempel van Spa-Francorchamps vergeleken met Circuit Zandvoort. Op het eerstgenoemde circuit was het gat met de concurrentie veel groter en dat hangt volgens Verstappen nauw samen met de karakteristieken van de RB18. "Op high-downforce circuits hebben we wat meer moeite om het maximale uit ons pakket te halen, al is de auto nog steeds wel snel. Na gisteren heeft iedereen in de fabriek en op de baan hard gewerkt en hebben we gelukkig de juiste keuze gemaakt om de auto sneller te maken. In de kwalificatie waren we snel, al was dat niet altijd goed te zien. In Q1 ging ik vrij vroeg naar buiten en deed ik maar één run en in Q2 reed ik op gebruikte banden. De laatste run van Q3 was ook niet ideaal door mijn out-lap. Ik kreeg een extra auto voor mijn neus en moest daardoor langzamer rijden in de eerste sector dan dat ik graag zou willen. Toen ik aan de vliegende ronde begon, voelde het alsof mijn banden er nog niet helemaal klaar voor waren."

Perfecte kwalificatieronde lastiger onder nieuw F1-reglement

Sector 1 was daardoor niet helemaal naar wens van Verstappen zelf, al ging het daarna crescendo. "In sector 2 kon ik gelukkig al wat tijd terugpakken. Dat heeft mij pole opgeleverd, al was het verschil alsnog erg klein. Ik wist dat ik tijdens de eerste run wat verloor in dat gedeelte, dus bij die tweede poging nam ik alle risico's." Even interessant als opmerkelijk is trouwens dat de minisectoren een iets ander beeld schetsen. Daarin is te zien dat Verstappen nog altijd achter Charles Leclerc lag na sector 2. Sterker nog: na 22 van de in totaal 23 minisectoren lag Verstappen nog altijd achter de Ferrari, waarna hij er in de Arie Luyendykbocht en het rechte stuk richting start-finish voorbij zou steken.

Het verhaal van Verstappen toont wel perfect aan dat een ideale kwalificatieronde op Zandvoort rijden schier onmogelijk is. De moeilijkheidgraad ligt volgens de wereldkampioen nog iets hoger dan vorig jaar. "Door het gewicht van deze auto's glijden ze veel meer dan onder het vorige reglement. In snelle bochten hebben we nog altijd heel veel downforce, maar in langzame bochten is het lastiger om perfect te zijn", legt hij uit. "Als je naar het Scheivlak gaat en vooral bij het gedeelte daarna aankomt, voel je het gewicht van de auto. Het is dit jaar lastiger om een kwalificatieronde perfect voor elkaar te krijgen, maar goed, dan is het nog altijd erg indrukwekkend om te voelen wat een Formule 1-auto hier kan. Ik moet zeggen dat één rondje over Zandvoort echt ongelooflijk voelt als coureur."