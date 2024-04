Max Verstappen spreekt van perfect F1-weekend: "Red Bull-auto op rails"

Max Verstappen is bepaald geen voorstander van sprintweekenden in de koningsklasse, maar heeft in Shanghai de volle buit behaald - op het punt voor de snelste raceronde na. De Nederlander moest tijdens een verregende kwalificatie enkel de sprintpole aan zich voorbij laten gaan, maar bleek verder soeverein. Op het circuit waar Red Bull Racing vijftien jaar geleden als team de eerste Formule 1-overwinning heeft geboekt, domineerde Verstappen dit weekend de sprint en de hoofdrace. De snelheid over één ronde was meer dan aanwezig en de race pace is niet voor het eerst dit jaar een klasse apart gebleken.

"Dit hele weekend voelde geweldig aan. We waren ongelooflijk snel en eigenlijk was de auto op iedere compound ook fijn om in te rijden", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug. "We hebben de herstarts goed overleefd en eigenlijk lag de auto dit hele weekend op rails." Verstappen heeft eerder al laten weten dat Red Bull optimaal gebruik heeft gemaakt van de nieuwe regels met twee keer een parc fermé in een sprintweekend, aangezien de afstelling van de RB20 richting de zaterdagse kwalificatie nog verder is verbeterd. "Ik kon doen wat ik wilde en dat voelt geweldig. Het is fantastisch wat we dit weekend hebben gepresteerd."

Waar de concurrentie Verstappen in China geen moment kon bedreigen, maakte hij in de slotfase nog wel melding van stukjes carbon die hij zou hebben geraakt. Het team liet weten dat alles in orde was, waarna de Nederlander zelf met een glimlach concludeert: "Je hoort altijd wel vreemde geluiden en in het verleden ben ik natuurlijk al vaker richting het einde van een race uitgevallen. Er lag in ieder geval wat rommel en ik ging daar met ongeveer driehonderd kilometer per uur overheen. Als de banden dan al koud en oud zijn, dan loop je snel een lekke band op. Dat wilde ik even dubbelchecken met het team."

Onderaan de streep heeft Verstappen de teller echter 'gewoon' op vier overwinningen uit de eerste vijf raceweekenden van 2024 staan, waarbij enkel de DNF in Australië roet in het eten heeft gegooid. Het maakt de man met startnummer 1 ook meteen de uitgesproken favoriet voor het eerstvolgende sprintweekend, dat over twee weken alweer in Miami op het programma staat. "Normaal gesproken zou dat ook een goede race voor ons moeten zijn", blikt Verstappen alvast vooruit. "Daar is het normaal iets simpeler qua strategie dan hier, al is de baan zelf wel lastig. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Het is daar altijd een gekkenhuis, dus het zal in ieder geval een druk weekend worden."

