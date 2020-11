Verstappen verwacht weinig van Red Bull in Grand Prix van Sakhir

Nadat de coureurs afgelopen weekend op de gebruikelijke lay-out van het Bahrain International Circuit in actie kwamen, wordt er komend weekend een race gereden op wat de ‘outer track’ wordt genoemd. Deze versie van de baan, die vooral bestaat uit lange rechte stukken en feitelijk maar een paar bochten kent, is niet eerder gebruikt voor een race.

Gevraagd naar zijn verwachtingen van deze wedstrijd, de voorlaatste van het Formule 1-seizoen 2020, antwoordde Verstappen kort: “Weinig.” Om daarna toe te lichten: “We hebben niet de topsnelheid dus dan houdt het op.” Afgelopen zaterdag leek Red Bull op de rechte stukken nog aardig goed mee te kunnen komen met Mercedes. “Maar toen reden we met minder vleugel”, geeft Verstappen aan dat de goede topsnelheid een gevolg was van een compromis in de afstelling. De winst die Red Bull komend weekend kan behalen door nog minder vleugel te zetten, zal dus beperkt zijn, terwijl Mercedes zeer waarschijnlijk een grotere stap kan maken met de topsnelheid. “Voor ons is het gewoon lastig”, bevestigt Verstappen.

Verstappen deelde zondag meteen na de Grand Prix van Bahrein, waarin hij achter Lewis Hamilton tweede werd, mee niet blij te zijn met de strategie waarmee zijn team was gekomen. De negenvoudig Grand Prix-winnaar zegt dat hier zondag tijdens de debrief meteen over gesproken is. Over hoe die meeting verliep, liet hij weten: “Je luistert naar elkaar en je probeert het de volgende keer gewoon beter te doen.”

Gevraagd naar met welke strategische beslissing hij precies niet blij was, antwoordde Verstappen: “Met alle stops. Door de rode vlag en de safety car was een driestopper eigenlijk niet meer zo goed. We hadden de banden om agressief te zijn en dat hebben we gewoon niet gedaan, terwijl Mercedes niet de juiste banden had. Daar baalde ik gewoon van. We hadden in het begin eerder naar binnen moeten komen voor die eerste stop, zodat je over een rondje anderhalve seconde of twee seconden wint, als hij nog op oude banden rijdt. Maar dat hebben we niet gedaan. Zij zijn voor ons naar binnengekomen en daar was ik gewoon teleurgesteld over. En als je terugkijkt op de race hadden we die tweede stop ook eerder moeten maken, als je drie pitstops besluit te doen. Dus daar zijn we ook te lang doorgegaan. Dat het dan ook nog een langzame pitstop is, dat helpt dan al helemaal niet. En die derde stop, die snapte ik niet helemaal. Ik had al de snelste ronde. Maar het is wat het is.”

