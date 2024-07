Max Verstappen pareert kritiek op F1-boordradio's Hongarije: "Ze kunnen opdonderen"

De Grand Prix van Hongarije is uitgedraaid op een vervelend raceweekend voor Max Verstappen. De wereldkampioen liet na de kwalificatie al weten 'gefrustreerd' te zijn en voegde toe dat enkele mensen binnen Red Bull Racing wakker moeten worden. Zondag werd het geheel er vanaf de derde startplek niet beter op. Verstappen kwam vanaf P3, pakte Lando Norris buitenom (naast de baan) in bocht 1, maar werd vervolgens door het team gevraagd om die plek terug te geven. Het gebeurde met frisse tegenzin en inclusief de boordradio: "Dit is dus hoe je mag racen, gewoon mensen van de baan drukken? Zeg dan maar tegen de FIA dan we vanaf nu zo gaan rijden, gewoon mensen van de baan drukken."

Verkeerde strategie van Red Bull

Na afloop van de race blijkt dat moment echter niet het voornaamste euvel van de zondagmiddag te zijn geweest. "Als ik er nu op terugkijk, dan had het allemaal weinig verschil gemaakt. Ze waren namelijk toch veel sneller dan dat wij waren." De echte problemen van deze zondag liggen volgens Verstappen dieper, zo vertelt hij in het vierkantje. "Het was een hele lastige race. We hadden natuurlijk niet de race pace om met McLaren te vechten, al hadden we alsnog P3 moeten pakken. Maar door de verkeerde strategie liep ik steeds achter de feiten aan en moest ik continu met mensen vechten. Het inhalen van anderen ging vandaag bijna niet. De baan was verschrikkelijk warm en als je dichter bij de andere auto's kwam, dan raakten de banden meteen oververhit. Aan het bandenvoordeel had je daardoor niks meer."

Het maakt de strategie verkeerd, hetgeen vreemd is aangezien Red Bull normaal zelf agressief is en voor de undercut kiest. "Ik heb nog niet met het team gesproken en weet niet waarom deze dingen zijn gebeurd. Daar moeten we nog over praten. Ik denk in ieder geval dat we hebben onderschat hoe lastig het volgen vandaag was", zo laat Verstappen in de paddock na een vraag van Motorsport.com weten. De strategie bracht hem in de slotfase ook weer achter Lewis Hamilton, waarna het tot een aanvaring tussen de kemphanen uit 2021 kwam. Beide heren moesten nog even naar de stewards, al wees Verstappen vooral naar de Mercedes-coureur. "Ik heb in Oostenrijk heel veel shit over me heen gekregen, waarbij mensen zeiden dat ik bewoog onder het remmen. Richting bocht 1 positioneerde ik mijn auto één keer en reed ik daarna in een rechte lijn. Hij bleef tijdens het remmen maar naar rechts bewegen en daardoor blokkeerde ik ook. Ik zette mijn inhaalactie in, maar ik zag de andere auto steeds verder naar me toe komen. Daardoor blokkeerde ik, want ja, anders waren we al eerder gecrasht."

Verstappen herhaalt: Niet iedereen op zelfde golflengte

Belangrijker dan deze momenten is dat Red Bull het hele weekend al snelheid tekortkwam. "Ik voelde dit al aankomen", zegt Verstappen over de race pace. "Vandaag was het erg warm en als je geen goede balans in de auto hebt, dan kun je niet op de banden letten. Dat was het probleem vandaag." Verstappen benadrukt in dat opzicht nogmaals dat niet iedereen bij Red Bull de ernst van de situatie inziet zoals hij dat doet. "Ik heb gisteren al gezegd dat sommige mensen misschien niet op dezelfde golflengte zitten."

Dat laatste gold tijdens de race ook voor Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, waarbij laatstgenoemde richting het einde het woord kinderachtig gebruikte. "Ik was natuurlijk gefrustreerd en soms druk je dan op de radioknop om je mening te geven. Dat heb ik vandaag ook gewoon gedaan", reageert Verstappen. "We hadden gehoopt dat de call voor de tweede pitstop beter zou zijn, maar dat was niet het geval. Maar voor mij leiden die boordradio's niet af. Ik ben natuurlijk gefrustreerd, maar je houdt de focus wel gewoon op wat je moet doen en dat is de auto onder controle houden." Als Verstappen afsluitend wordt voorgelegd dat hij van buitenstaanders kritiek ontvangt op de boordradio's richting zijn eigen team, is de reactie duidelijk: "They can all fuck off."

Video: De samenvatting van een zeer enerverende F1-race in Hongarije