VIDEO: Max Verstappen pakt moeiteloos kopstart in F1-race Jeddah

De Formule 1-race in Jeddah is voor Max Verstappen goed begonnen. De Nederlander schoot weg en kon de leiding in de eerste bocht vasthouden. Daarachter was het een gevecht voor P2. Sergio Pérez leek heel even die positie te pakken, maar Charles Leclerc hield met een dappere inhaalactie de Mexicaan achter zich. Een paar rondjes later werd het pleit toch in het voordeel van de Red Bull-coureur beslecht en weet Leclerc weer waar hij staat.

Verder achterin is het voor Pierre Gasly alweer klaar. De Fransman liet over de boordradio in de opwarmronde al horen dat hij problemen had met de versnellingsbak en die werden hem fataal. De eerste uitvaller van het jaar is dus een feit. Geen fijne mijlpaal voor de Alpine-coureur.