Verstappen pakt Hamilton voor speciale zege: "Alles gegeven voor Dietrich"

Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als derde voor de race op het Circuit of the Americas, maar schoof een plekje op door de gridstraf van Charles Leclerc. Het posteerde de tweevoudig wereldkampioen op de eerste rij voor de run naar de eerste bocht. Meteen bij het doven van de lichten had hij Carlos Sainz al te pakken, waarna hij de pace leek te kunnen managen. In de praktijk is echter niets minder waar gebleken. Zo zag de Limburger zijn leiding tweemaal teniet gedaan worden een safety car en bleek er na een mislukte pitstop zelfs buitengewoon veel werk aan de winkel.

Verstappen zag Lewis Hamilton en Leclerc langszij komen toen hijzelf meer dan elf seconden stilstond door een probleem met de wheelgun linksvoor. De Nederlander zette zijn frustratie nadien om in de vastberadenheid om terug te knokken, hetgeen ook nog zou lukken. Eerst moest Leclerc eraan geloven en nadien wist Verstappen zijn titelrivaal van vorig jaar van diens eerste zege van het jaar te houden. Het betekent naast de constructeurstitel voor Red Bull ook overwinning nummer dertien van het seizoen voor Verstappen en bovenal een passend eerbetoon aan Dietrich Mateschitz.

"Het was een lastige race. Alles zag er lange tijd vrij goed uit, maar die pitstop duurde natuurlijk veel langer dan gehoopt. Ik moest me daardoor weer naar voren vechten en alles geven. Dit is een bijzonder moeilijk weekend voor ons, maar deze is echt voor Dietrich", laat Verstappen meteen na afloop weten. "Het enige wat we vandaag voor hem konden doen, was de race winnen. Ondanks dat het er na die pitstop niet goed uitzag, hebben we alles gegeven en zijn we echt tot de limiet gegaan."

De manier waarop is voor Verstappen een kers op de taart bij het pakken van de constructeurstitel. "Voordat we hier kwamen was de uitgangspositie natuurlijk al goed, maar we wilden het in stijl doen. Dat is volgens mij wel aardig gelukt. Deze zege betekent veel voor mij en voor het team. Het voelt fantastisch dat het op deze manier is gelukt." Daar komt nog bij dat Verstappen sowieso zeer geniet van racen op het Circuit of the Americas. "Je zag dat ook aan het gevecht met Lewis. Dit is een geweldige baan om op te vechten. Als je in de ene bocht inhaalt, kan de ander in een volgende bocht nog weer terug proberen te komen. Dat maakt dit een heel mooi circuit om op te racen, ja."