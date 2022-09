Voor het eerst sinds 2006, toen Christijan Albers en Robert Doornbos in de Formule 1 actief waren, stonden er in Monza twee Nederlanders aan de start van een Grand Prix. Naast Max Verstappen kwam ook Nyck de Vries aan het vertrek. De 27-jarige coureur uit Sneek stapte op het laatste moment in bij Williams als vervanger van Alexander Albon, die met een blindedarmontsteking kampte. De Vries oogstte op zaterdag veel lof door in zijn eerste Formule 1-kwalificatie als dertiende te eindigen en Nicholas Latifi, de vaste coureur van het Britse team, achter zich te laten.

Doordat een flink aantal coureurs een motorische gridstraf had genomen in Monza, kon De Vries op zondag de achtste startpositie innemen voor zijn eerste Grand Prix. Daarmee stond hij naast Verstappen, die de tweede tijd had gereden in de kwalificatie maar vijf plekken achteruit ging wegens een motorwissel. Charles Leclerc was op zaterdag nipt sneller gegaan dan Verstappen en had zichzelf zodoende op de pole-position gezet voor de thuisrace van Ferrari. George Russell belandde door alle gridpenalty’s op de tweede startplaats, terwijl McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo naar de derde en vierde startpositie doorschoven. Pierre Gasly en Fernando Alonso profiteerden eveneens van de straffentombola en mochten voor Verstappen en De Vries als vijfde en zesde starten.

Even na 15.00 uur namen de coureurs plaats op de grid voor de start van de Grand Prix van Italië. Nadat de rode lampen boven het rechte stuk van het honderd jaar oude Autodromo Nazionale Monza waren gedoofd, werd Leclerc richting de eerste bocht onder vuur genomen door Russell. De Brit zag zich echter genoodzaakt om de chicane af te snijden, waardoor de Ferrari-coureur uiteindelijk zonder veel problemen de koppositie behield. Verder naar achteren kwam Norris uiterst belabberd weg vanaf de derde plek. De Brit mocht van geluk spreken dat hij niet verder terugviel dan de zesde positie. Verstappen was bij de start meteen voorbij aan Alonso en Norris en rekende later in de eerste ronde ook af met Gasly. De Vries deed het uitstekend door zich in de openingsfase van de race te handhaven op de achtste plaats.

Video: De start van de Grand Prix van Italië

Bij terugkeer op start-finish stoomde Verstappen langs Ricciardo voor de derde plek, waarna hij bij het ingaan van de vijfde ronde Russell verschalkte bij de eerste bocht. Zo lag de WK-leider binnen de kortste keren alweer tweede achter Leclerc, die op dat moment een seconde of twee vooruit reed. Eenmaal op P2 kwam Verstappen mondjesmaat dichterbij aan de Ferrari-coureur, al was het in dit stadium van de Grand Prix vooral zaak om de banden te managen.

De race was twaalf ronden oud toen Sebastian Vettel zijn Aston Martin aan de kant zette met een technisch probleem. Hoewel de viervoudig wereldkampioen de AMR22 netjes bij een gat in de vangrail parkeerde, moest er een Virtual Safety Car worden ingesteld om de auto op een veilige manier te kunnen bergen. Leclerc greep deze gelegenheid aan om een pitstop te maken, waarmee hij de leiding aan Verstappen afstond. De Monegask wisselde van soft naar medium en kwam als derde terug in de race, terwijl de neutralisatie inmiddels alweer was opgeheven. Er was daarna nog een lange weg te gaan, dus het was de vraag of Leclerc op die set mediums wel door kon tot het einde van de wedstrijd.

Verstappen stuurde zijn Red Bull na 25 van de 53 ronden de pits binnen om van soft naar medium te gaan. Hij keerde tien seconden achter Leclerc als tweede terug op de baan. De Nederlander reed echter een veel beter tempo dan de Ferrari-rijder en kwam zodoende met grote stappen dichterbij aan de deels geel gekleurde F1-75. Het deed de Scuderia besluiten om Leclerc in ronde 34 nog een tweede pitstop te laten maken, waarmee de leiding andermaal aan Verstappen werd afgedragen. De polesitter vervolgde zijn weg als tweede op een set nieuwe zachte banden, maar stond daarna voor de schone taak om een achterstand van achttien seconden goed te maken op Verstappen. Leclerc moest met andere woorden een seconde per ronde sneller gaan om de Nederlander voor het einde van de race bij te kunnen halen. Maar al snel werd duidelijk dat Leclerc het niet zou redden.

Vijf ronden voor het einde werd het nog wel heel even spannend toen Ricciardo zijn McLaren met een technisch probleem aan de kant zette en de racedirectie de safety car naar buiten stuurde. Verschillende coureurs gebruikten dit moment om zachte banden te halen voor de herstart, waaronder de volledige top-vier. Maar die herstart kwam er uiteindelijk niet. Het bergen van de auto nam veel tijd in beslag, doordat de MCL36 vast stond in een versnelling en als gevolg daarvan niet kon worden weggeduwd. Er moest een mobiele kraan aan te pas komen om de bolide weg te halen. Bovendien pikte de safety car de verkeerde coureur als leider op, waardoor het lang duurde voordat het veld zich achter de Aston Martin Vantage geformeerd had. Zo finishte de race achter de safety car, tot onvrede van Leclerc en de vele duizenden Ferrari-fans langs de baan.

Verstappen hoefde zijn eerste positie dus niet meer te verdedigen en behaalde onder luid boegeroep zijn vijfde overwinning op rij. Een teleurgestelde Leclerc kwam als tweede aan de finish, terwijl Russell het podium completeerde. Carlos Sainz startte wegens het nemen van nieuwe motoronderdelen als negentiende, maar kwam na een sterke inhaalrace als vierde aan de finish. Lewis Hamilton en Sergio Perez kwamen ondanks motorische gridstraffen als vijfde en zesde over de streep. Norris en Gasly eindigden daarachter als zevende en achtste. De Vries hield kranig stand in de top-tien en finishte zijn eerste race als negende, waarmee hij twee WK-punten scoorde én aan de hele wereld heeft laat zien dat hij een plek in de Formule 1 verdient. Zhou Guanyu stuurde zijn Alfa Romeo als tiende aan de finish en pakte zo het laatste puntje in het park van Monza.

Met zijn 31ste Grand Prix overwinning loopt Verstappen opnieuw uit in het kampioenschap. Het verschil met Leclerc bedraagt nu maar liefst 116 punten. Door het wegvallen van de Grand Prix van Rusland is de volgende race pas over drie weken, in Singapore. In theorie zou Verstappen daar al voor de tweede keer wereldkampioen kunnen worden.

Video: De Formule 1-race in Monza eindigt achter de safety car

Uitslag F1 Grand Prix van Italië: