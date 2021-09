Verstappen pakt historische pole in Zandvoort: "Fantastisch gevoel"

Verstappen kende op zaterdagochtend al een uitstekende generale repetitie door in de afsluitende training zijn visitekaartje af te geven. Het scheelde een slok op een borrel dat voorafgaand aan die training ook het bericht kwam dat een gridstraf uitblijft. Later op de middag overleefde de Limburger Q1 als derde, al deed hij dat in tegenstelling tot de Mercedes-coureurs wel op een setje softs. Op dezelfde compound voerde Verstappen het tempo in de tweede sessie, die werd gekleurd door rode vlaggen, gevoelig op. Mercedes had geen antwoord en dat bleek in het beslissende gedeelte nog steeds het geval, al kwam Hamilton nog angstvallig dichtbij.

Met 1.08.885 wist de Nederlandse Red Bull-coureur een historische pole-position te pakken, de eerste op het duinencircuit sinds 1985. Dat jaar greep Nelson Piquet overigens pole, waardoor Verstappen in zekere zin zijn eigen schoonvader opvolgt. Nog meer dan dat is het een fraaie opsteker in de titelstrijd en natuurlijk ook voor de Nederlandse fans die Verstappen zaterdag hartstochtelijk aanmoedigden. "Het geeft echt een geweldig gevoel om hier pole-position te kunnen pakken. Het publiek is geweldig en ik heb er echt van genoten", liet Verstappen meteen na afloop weten. "De auto was ook erg fijn om te rijden en dit circuit is sowieso geweldig in de kwalificatie. Als de brandstof eruit gaat, is het echt genieten."

Dat genieten kan zondag nog een mooi staartje krijgen als Verstappen ook daadwerkelijk de Nederlandse Grand Prix weet te winnen. Doordat inhalen geen sinecure is, heeft hij in ieder geval de beste papieren op zak. "Dit is zeker de beste startpositie en we weten ook dat inhalen lastig wordt. Maar goed, ik verwacht zeker niet dat de race makkelijk gaat worden, we moeten het ook heel veel ronden volhouden. Dat gaat met de banden ook nog best zwaar worden, die hadden het in de snelle bochten best lastig. Maar ja, vandaag is erg goed verlopen en hopelijk kunnen we het karwei morgen afmaken."