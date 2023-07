Met zijn snelste tijd op de Hungaroring werd Max Verstappen de honderdste coureur die een pole pakte. Ondertussen staat de regerend wereldkampioen al op 27 eerste startplekken en staat daarmee in de top-tien van de meeste poles aller tijden.

Verstappen had een seizoen daarvoor tijdens de Mexicaanse GP al bijna voor de eerste keer van de eerste plek mogen starten, maar Daniel Ricciardo was in de slotfase net wat sneller. De frustratie was groot bij de Nederlandse coureur. Als de pole wel voor hem was, werd hij de jongste polesitter aller tijden. Die eer is tot op de dag van vandaag voor Sebastian Vettel.