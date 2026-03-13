Max Verstappen na P8 in sprintkwalificatie: "De hele dag was een ramp"
Max Verstappen heeft na de sprintkwalificatie in China gezegd dat "de hele dag een ramp was" als het om de snelheid van zijn Red Bull ging. De Nederlander kwam niet verder dan de achtste tijd.
Een week na de seizoensopener in Melbourne werkt de Formule 1 op het Shanghai International Circuit meteen een sprintweekend af. Dat betekent dat de teams slechts één vrije training hadden om hun nieuwe auto's zo goed mogelijk afgesteld te krijgen, voordat er al gekwalificeerd moest worden voor de sprintrace.
Max Verstappen liet in die enige vrije training een 1.34.541 noteren, waarmee hij 1,8 seconde langzamer was dan George Russell in de Mercedes. In de sprintkwalificatie ging het niet veel beter. Na de elfde tijd in SQ1 scheelde het maar weinig of hij was al in SQ2 uitgeschakeld. Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar reden daarin de negende en tiende tijd, maar waren slechts fractioneel sneller dan Nico Hülkenberg in de Audi en Esteban Ocon in de Haas. Verstappen werd aan het einde van die sessie bij het uitkomen van de laatste hairpin nog wel gehinderd door Pierre Gasly, waarna hij ook nog een momentje kende in de laatste bocht. In SQ3 bleek de achtste plaats vervolgens het maximaal haalbare voor Verstappen, terwijl Hadjar bleef steken op de tiende tijd.
"De hele dag was qua snelheid een ramp", reageerde Verstappen na afloop. "Geen grip. Eerlijk gezegd is dat het grootste probleem. Geen grip, geen balans. We verliezen enorm veel tijd in de bochten. En daardoor begin je natuurlijk ook allerlei andere kleine problemen te krijgen. Maar het grote probleem voor ons is simpelweg dat het in de bochten compleet misgaat."
Doordat het parc fermé-regime van kracht is, zal Verstappen de sprintrace moeten rijden met de auto in de huidige configuratie. Op de vraag wat er daarna mogelijk is in de kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix op zondag – wanneer er na de sprintrace wel weer aan de RB22 gesleuteld mag worden – bleef de viervoudig wereldkampioen voorzichtig. "We gaan ernaar kijken. Op dit moment weet ik nog niet wat we precies kunnen doen. We zullen zien."
Hadjar verrast door groter gat met concurrentie
Teamgenoot Hadjar eindigde uiteindelijk dus als tiende in de sprintkwalificatie en staat daarmee zaterdag pal achter Verstappen op de grid. De Fransman was na afloop verbaasd over het tijdsverlies van een halve seconde ten opzichte van zijn teamgenoot. "Ik weet nog niet wat er precies is gebeurd en waarom we een halve seconde hebben verloren. Ik was namelijk best tevreden met mijn ronde", zegt Hadjar. "Die voelde goed. Maar uiteindelijk had het denk ik niet veel verschil gemaakt. Ik ben gewoon blij dat ik niet al te ver van Max zit."
Volgens Hadjar ontbreekt het de RB22 momenteel simpelweg aan meerdere dingen om echt competitief te zijn. "We hebben eigenlijk van alles een beetje meer nodig", legt hij uit. "Meer grip, misschien ook wat meer vermogen. We zitten gewoon heel ver van Mercedes af, veel verder dan vorig weekend." Dat het gat met de concurrentie zo groot is, kwam voor de Red Bull-coureur toch enigszins onverwacht. "Ik verwachtte wel dat McLaren en Ferrari voor ons zouden zitten", zegt hij. "Maar ik had niet verwacht dat het gat in zijn algeheel groter zou worden."
