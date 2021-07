Verstappen moet vanaf P3 komen: "Mercedes hele weekend iets sneller"

Verstappen klaagde vrijdag over onderstuur in de RB16B, al voegde hij toe dat de gewenste richting voor zaterdag wel bekend was. Dat bleek ook te kloppen in de afsluitende vrije training, waarin Verstappen het gat tot de snelste Mercedes-coureur kon verkleinen tot 0.088 van een seconde. Het beloofde veel goeds voor een spectaculaire kwalificatie later op de middag. Die kwam er ook, waarbij het eerste noemenswaardige verschil al in Q2 werd gemaakt. Waar het Mercedes-duo de persoonlijke toptijden op mediums noteerde en zodoende ook op de gele banden starten, maakte Verstappen zijn snelle run op softs wél af.

De Nederlander zal daardoor op de zachtste band starten en met een andere tactiek vertrekken dan zijn voornaamste rivalen. "Het was vooral doordat anderen ook op softs naar buiten gingen en hun rondetijden verbeterden. Mijn eerste ronde op mediums had echt op het randje gezeten voor een plekje in de top-tien, dus daardoor besloten we de run op softs af te maken", legt Verstappen uit. Het maakt dat Verstappen zondag in de openingsfase moet toeslaan. "Dat wordt natuurlijk wel iets anders. Er was veel meer grip op deze rode banden, maar we moeten morgen nog maar zien wat het betekent. Het wordt erg warm en normaal gesproken kan die zachte band niet zo lang mee als de medium, maar goed: het geeft ons misschien wel een kans bij de start."

In het allesbeslissende gedeelte van de kwalificatie kon Verstappen het kunstje van de eerste twee sessies niet meer herhalen, onder meer doordat Hamilton hem bewust leek op te houden voor de laatste run. Aan het eind van de rit stond niet de WK-leider, maar Lewis Hamilton bovenaan de tijdenlijst. "Het hele weekend liggen we al iets achter op Mercedes en dat was in de kwalificatie ook weer te zien", concludeert Verstappen zelf. "Dit is natuurlijk niet wat we willen, maar we hebben nog steeds P3 en moeten maar zien wat we vanaf daar kunnen doen. Maar goed, dit is in principe niet wat ik wil", is de Limburger duidelijk in zijn oordeel.