Verstappen: Overwinningen namen twijfel weg bij Honda

Honda had dertien jaar niet gewonnen in de Formule 1 toen de 22-jarige Verstappen deze zomer de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam schreef. Het merk stond bovendien voor het eerst in het hybride-tijdperk op pole-position en scoorde in Brazilië de eerste een-twee sinds de Japanse GP in 1991. Verstappen zegevierde en Pierre Gasly eindigde achter de Red Bull op P2.

Hoewel een samenwerking op de lange termijn nog ter discussie staat bij de Japanse firma, maakte Red Bull-adviseur Helmut Marko deze week bekend dat zijn renstal ook in 2021 nog gebruik gaat maken van de Honda-aandrijving. Verstappen sprak in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. Hij verklaarde blij te zijn met de contractverlenging.

“Ik heb me er nooit zorgen over gemaakt”, zei hij op de vraag van Motorsport.com of de contractverlenging van Honda een opluchting was. “We deden gewoon ons best om zo goed mogelijk te presteren met wat ik op dit moment tot mijn beschikking heb. Ik wist dat ze in 2020 sowieso zouden blijven, maar er was niet echt reden om me zorgen te maken. De overwinningen en podiums van dit jaar hebben wel geholpen. Daardoor kregen ze vertrouwen en motivatie om door te werken.”

De drie overwinningen hebben er volgens Verstappen voor gezorgd dat Honda het nut weer zag van een toekomst in de Formule 1. “Als je steeds maar aan het worstelen bent, kom je vanzelf op een punt dat je je als fabrikant afvraagt: ‘Wat doen we nog in de Formule 1?'”, vervolgde Verstappen. “Honda heeft mijns inziens echt grote stappen gemaakt dit seizoen. Ze hebben het moeilijk gehad toen ze terugkeerden in de Formule 1, maar ze hebben veel geleerd. Ik denk dat het voor hen ook steeds leuker wordt. Het is alleen duidelijk dat het niet alleen om overwinningen draait, het gaat ook om het kostenplaatje en andere zaken. Maar het mag ook duidelijk zijn dat ik heel blij ben dat ze blijven.”

Dit seizoen leverde Honda voor het eerst sinds haar terugkeer in de F1 motoren aan meer dan één team. De Japanse firma beleefde drie dramatische seizoenen met McLaren voordat het in 2018 enkel Toro Rosso voorzag van motoren. Beide teams haalden dit jaar het podium met de Honda-krachtbron.

Verstappen kan dit weekend in Abu Dhabi zijn derde plaats in het wereldkampioenschap Formule 1 veiligstellen. Hij heeft een voorsprong van elf punten op Ferrari-piloot Charles Leclerc.

Met medewerking van Scott Mitchell