VIDEO: Verstappen deelt ware verhaal achter eerste F1-zege

Verstappen was in 2015 op 17-jarige leeftijd al de jongste Formule 1-coureur aller tijden geworden en dat jaar vestigde hij ook het record voor de jongste coureur met een puntenfinish. Op dat moment had de toenmalig Toro Rosso-coureur zelfs nog geen rijbewijs. Hoewel Verstappen de nodige ogen op zich wist gericht door zijn snelle opmars richting de F1, kwam alles in een stroomversnelling toen Red Bull Racing hem voor de GP van Spanje van 2016 promoveerde naar de hoofdmacht.

In de nieuwste aflevering van 'For Real' vertelt Verstappen, ondersteund door animaties, hoe hij de aanloop naar die race én het behalen van zijn eerste overwinning in Spanje beleefde. "Het was eigenlijk heel leuk om terug te kijken op mijn eerste F1-overwinning", zegt Verstappen. "Het is niet iets dat je normaal zou doen, tenzij iemand het vraagt, en het is grappig hoeveel kleine dingen je je herinnert. Het lijkt lang geleden, want ik begin nu aan mijn zevende F1-seizoen, maar ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om met mij terug te kijken.''

De volledige aflevering van 'For Real' over het verhaal achter de eerste overwinning van Max Verstappen in de Formule 1 is hieronder te zien.

Weet jij alles van de Formule 1? Maak dan nu je team voor het F1-jaarspel en maak kans op mooie prijzen!