Verstappen overweegt 24 uur van Spa-deelname en vraagt organisatie om F1-clash te vermijden

Naast de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk houdt Max Verstappen zich dit weekend op de achtergrond ook nog met een ander evenement bezig: de 24 uur van Spa-Francorchamps. De viervoudig wereldkampioen kan zelf niet deelnemen, al heeft hij al eerder laten weten dat hij dit jaar wel aan de start was verschenen als de endurancerace in de Ardennen niet met een Formule 1-weekend zou clashen.

Verstappen heeft met Verstappen Racing echter wel een eigen auto aan de start dit weekend. De Mercedes-AMG GT3 EVO in Red Bull-kleuren wordt dit weekend bestuurd door Daniel Juncadella, Chris Lulham en Jules Gounon. In de donderdagse kwalificatiesessies kwam die entry tot een zevende positie.

Verstappen volgt de actie waar hij kan op de voet, zo ook op zijn telefoon vlak voordat de sessie met de schrijvende pers in Spielberg begon. “Ja, ik probeer er zoveel mogelijk van te volgen. De auto racet met onze coureurs, dus ik ben dit weekend heel erg betrokken”, aldus Verstappen.

Verstappen nam vorige maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring Foto: ADAC Motorsport

Het is ditmaal als teambaas, maar als het aan hem ligt, dan zit hij volgend jaar zelf achter het stuur. “Natuurlijk zou ik graag ook in Spa willen racen. Ik heb dat al tegen de organisatie gezegd voor volgend jaar. Het zou ideaal zijn als ze het buiten een Formule 1-weekend om zouden kunnen inplannen, dus we zullen wel zien.”

De 24 uur van Spa is een enduranceklassieker die hoog op Verstappens verlanglijstje staat. Dat komt logischerwijs doordat het één van zijn favoriete circuits betreft – in ieder geval zijn favoriete baan van de Formule 1-kalender – maar ook doordat het een race met alleen GT3-auto’s is. “Spa is een geweldig circuit en een 24-uursrace met uitsluitend GT-auto’s is iets heel bijzonders.”

Juist om die redenen heeft hij de organisatie van de GT World Challenge Europe gevraagd of het mogelijk is om de editie van 2027 niet te laten clashen met een F1-weekend. Als wordt opgemerkt dat hij bij een clash in theorie altijd nog een Grand Prix kan overslaan als hij niet in de titelstrijd zit, lacht Verstappen: “Ik weet zeker dat Red Bull daar niet erg blij mee zal zijn!”

Naast de 24 uur van Spa-Francorchamps wil Verstappen volgend jaar ook graag terugkeren op de Nordschleife. Op termijn ambieert hij, logischerwijs naast Le Mans, ook de 24 uur van Daytona in een GT-auto als de off-season planning dat toelaat.