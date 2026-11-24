Formule 1 GP van Las Vegas
Max Verstappen overweegt deelname aan 24 uur van Daytona in 2027
Verstappen zegt dat hij momenteel onderzoekt of het mogelijk zou zijn om volgend jaar deel te nemen aan de 24 uur van Daytona. Als hij dat doet, zou dat in een GT3-auto zijn
Ronald Vording
Gepubliceerd: 24 nov 2026, 07:42
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto: Mark Thompson / Getty Images
Voorafgaand aan de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas bracht Max Verstappen eerst een bezoek aan Daytona.
De Nederlander zei dat hij er vooral was om content op te nemen met Red Bull, maar het bezoek roept ook de vraag op of hij serieus overweegt om mee te doen aan de Rolex 24, de endurance-race op het road course van Daytona International Speedway.
Toen Motorsport.com hem die vraag stelde tijdens het Nederlandse mediamoment in Las Vegas, liet Verstappen weten dat een start komende winter niet is uitgesloten.
"We zijn aan het bekijken of dat mogelijk is, maar voorlopig ging het bezoek meer om dingen filmen met Red Bull."
Daytona is een van de endurance-races die hoog op het verlanglijstje van de viervoudig F1-wereldkampioen staan. "Dat is er zeker eentje die ik wil doen, ja", bevestigde Verstappen.
Het is ook een van de races waaraan Verstappen al tijdens zijn F1-loopbaan zou kunnen deelnemen, omdat het evenement in de winterstop plaatsvindt. De 65e editie van de 24 uur van Daytona staat gepland voor het weekend van 28 tot en met 31 januari 2027.
"Ja, die race kan zeker al tijdens mijn F1-carrière, dus ik hoop het. Maar we moeten nog even wachten [op nieuws]. We hebben daar ook nog wat tijd voor."
Race start
Photo by: Art Fleischmann
Verstappen maakte duidelijk dat hij die race in een GT3-auto zou rijden. Op Daytona zou dat betekenen dat hij uitkomt in de GTD Pro-categorie.
Na zijn avonturen op de Nürburgring Nordschleife en het gastoptreden voor zijn eigen raceteam in Portimao zou het Verstappens eerste GT-race op Amerikaanse bodem worden.
Wat betreft de 24 uur van Le Mans heeft Verstappen al aangegeven dat hij daar volgend jaar niet aan de start staat. De Nederlander wil alleen met een zeer grondige voorbereiding racen op het Circuit de la Sarthe, maar legde uit dat Daytona een ander verhaal is.
"Le Mans wil ik eigenlijk alleen in een hypercar doen. Dan moet je goed nadenken over hoe je dat wilt aanpakken. Wil je het zelf doen, of wil je het met een fabrieksteam doen? Ik heb ook nog tijd om dat uit te zoeken.
"Als ik op Daytona wil racen, of op de Nordschleife, dan zou dat in een GT3-auto zijn. Ik wil niet zeggen dat dat makkelijker is, maar het is wel iets makkelijker te organiseren dan met een hypercar."
Toen werd opgemerkt dat Verstappen de autosportfans in de F1-winterstop in elk geval iets geeft om naar uit te kijken, net zoals Fernando Alonso dat met de Dakar Rally doet, moest hij lachen: "Dat is toch mooi? Ik vind het altijd leuk om te zien dat coureurs buiten F1 ook andere dingen doen en plezier halen uit andere raceklassen.
"Het F1-seizoen is natuurlijk al lang genoeg, maar als ik het kan combineren met bijvoorbeeld de familie meenemen, dan probeer ik toch aan andere evenementen mee te doen."
Dat zal waarschijnlijk ook gelden voor de 24 uur van de Nürburgring in 2027, al vallen de voorbereidende NLS-races samen met F1 Grands Prix. Verstappen lachte echter: "Gelukkig ken ik die baan al!"
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon
Photo by: ADAC Motorsport
Hij overweegt nog om met zijn team een testdag te regelen als onderdeel van de voorbereiding op de 24-uursrace in de Eifel.
"Ja, maar daarvoor moet je natuurlijk ook met het circuit kijken welke dagen mogelijk zijn. We gaan bekijken of we nog een testdag kunnen plannen, want dat doet ieder goed team dat daar meedoet. Dus ja, dat is zeker iets waar we ook naar gaan kijken."
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- Het Motorsport.com-team
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