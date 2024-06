Voor de oranjegekleurde tribunes in Spielberg bei Knittelfeld heeft Max Verstappen een zeer goede zaterdag achter de rug. De regerend wereldkampioen schreef aan het begin van de middag de sprintrace op zijn naam en voegde daar enkele uren later pole-position voor de hoofdrace aan toe. Zijn tijd is ruimschoots voldoende gebleken voor pole-position nummer veertig uit zijn Formule 1-loopbaan. Waar de Red Bull-coureur in de openingsfase van de sprintrace nog hard moest knokken met de McLarens, stond er tijdens de tweede kwalificatie van het weekend geen enkele maat op hem. Op een kort circuit met doorgaans kleine verschillen is een voorsprong van vier tienden immens, en met de Q2-ronden erbij heeft Verstappen zelfs vier rondjes afgewerkt die goed genoeg waren geweest voor pole.

"Deze kwalificatie is erg goed verlopen voor ons. We hebben de auto nog een beetje aangepast op basis van alle dingen die we vanochtend hebben geleerd. Dat werkt allemaal prima", concludeert de Nederlander met gevoel voor understatement. "De baan is vandaag een stuk warmer dan gisteren en daardoor is het uitdagend, maar de auto voelde veel beter aan dan gisteren. In de kwalificatie kon ik de bochten echt aanvallen. Iedere run was eigenlijk goed, waardoor ik echt van deze sessie heb genoten."

De grote marge is niet alleen ongebruikelijk op de Red Bull Ring, het past evenmin in de trend van de voorbije raceweekenden. Zo klokten Verstappen en George Russell in Montreal exact dezelfde rondetijd en greep de WK-leider in Barcelona met twee honderdsten van een seconde naast pole. De grote marge is dus verrassend, al maalt Verstappen er logischerwijs niet om. "Het is alweer een tijdje geleden dat we op pole hebben gestaan, maar het voelt geweldig. Het team heeft hard gewerkt om de auto competitiever te maken en dit is een mooi statement. Hopelijk kunnen we dat morgen in de race ook laten zien."

Die race belooft op voorhand weer een strijd tussen Verstappen en Norris te worden, al maakt eerstgenoemde zich daar nog niet druk om. "Het is altijd mooi om het gevecht aan te gaan, dus hopelijk wordt het een spannende strijd. Maar dat zien we morgen wel, ik denk daar nu nog niet te veel over na. Ik ben gewoon erg blij met hoe de auto vandaag presteerde en hopelijk is dat morgen ook in de race pace terug te zien."