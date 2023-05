Het bochtige stratencircuit aan de Middellandse Zee zou niet de meest geweldige baan zijn voor de Red Bull RB19, maar in handen van Max Verstappen was het niettemin de snelste auto in twee van de drie vrije trainingen én de in Monaco uiterst belangrijke kwalificatie: de Nederlander behaalde op zaterdag voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan de pole-position in het prinsdom. Fernando Alonso werd in de aanloop naar het raceweekend als kandidaat gezien voor de pole en daarmee de overwinning, maar gaf in de slotfase van de kwalificatie 0.084 seconde toe op Verstappen en moest de race zodoende als tweede aanvangen.

Charles Leclerc was derde in de kwalificatie, maar kreeg drie startplaatsen straf omdat hij Lando Norris gehinderd had in de tunnel. De stewards beaamden dat het op die plek moeilijk is om aan de kant te gaan voor een andere deelnemer, maar waren van mening dat Ferrari de Monegask beter op de hoogte had moeten houden van de naderende McLaren, zodat hij mogelijk op een andere plek ruimte had kunnen geven. De straf voor Leclerc promoveerde Esteban Ocon, die even voor een stunt leek te zorgen door kort voor het einde van de kwalificatie snelste te gaan, naar de derde startplek en leverde Carlos Sainz de vierde positie op de grid op. Nyck de Vries kende op zaterdag een prima kwalificatie. De AlphaTauri-coureur kwam slechts vijf honderdsten tekort om door te gaan naar Q3 en startte de race als twaalfde. Sergio Perez was aan het begin van de kwalificatie in de baanafzetting gecrasht en stond daardoor laatste op de startopstelling.

Voor de racedag was regen voorspeld, maar toen de coureurs hun wagens uit de pits naar de grid reden was het nog altijd prachtig weer in Monaco. Kort voor de start begon de bewolking toe te nemen, al zou de wedstrijd onder onder droge omstandigheden beginnen. Bij de start bleef Verstappen zonder veel trammelant aan de leiding, voor Alonso en Ocon. Lewis Hamilton drong aan bij Sainz voor de vierde plek, maar moest op weg naar Beau Rivage eieren voor zijn geld kiezen. Verder naar achteren was er een nogal optimistische inhaalactie van Nico Hülkenberg op Logan Sargeant bij Mirabeau, resulterend in contact tussen de beide kemphanen. Het moment kwam de Duitser op een tijdstraf van vijf seconden te staan, die in de pits moest worden ingelost. Lance Stroll kwam op weg naar de hairpin klem te zitten tussen Alexander Albon en de vangrail, waardoor zijn voorvleugel schade opliep, maar de Canadees hoefde niet naar de pits.

Na de eerste ronde waren er pitstops voor Zhou Guanyu, Hülkenberg en Perez. Zij wisselden naar de harde band, waarop zij - als het droog zou blijven - in principe naar het einde van de race konden rijden. Verstappen, die gestart was op de medium band, reed in de openingsfase weg bij Alonso, die op de harde band was begonnen. Ocon raakte op zijn beurt achterop ten opzichte van de Aston Martin-coureur. Dit noopte Sainz om de druk bij de Fransman op te voeren. De Spanjaard stuurde zijn Ferrari in de elfde ronde naar links bij het naderen van de Nouvelle Chicane, maar Ocon maakte op dat moment dezelfde beweging. Het gevolg was een touché, waardoor de endplate aan de linkerzijde van Sainz' voorvleugel los kwam te hangen. Opvallend genoeg werd de coureur uit Madrid daarna niet gelijk naar de pits geroepen. Het losgekomen onderdeel viel aan het begin van de volgende ronde van de SF-23 - en werd vervolgens aan gruzelementen gereden door Hamilton - waarna Ferrari besloot om Sainz met lichte schade door te laten rijden.

Het was vervolgens wachten op de pitstops van de coureurs vooraan. Zij leken een bezoek aan de pits zo lang mogelijk uit te willen stellen, omdat er regen in de buurt was. In ronde 29 rapporteerde Verstappen aan zijn team dat zijn linker voorband ‘er echt niet fraai uitzag’, alvorens hij terrein begon te verliezen doordat hij achterliggers tegen begon te komen. Het verschil tussen hem en Alonso liep terug van elf naar zeven seconden.

Na 32 ronden was Hamilton de eerste uit de top-tien die de pits opzocht. De Brit ging van de medium naar de harde band en viel terug van de vijfde naar de achtste plek. Een ronde later kwam Ocon binnen vanaf de derde positie om naar de harde compound te gaan. Na een langzame pitstop keerde hij als zevende terug op het circuit. Weer een ronde verder stuurde Sainz zijn auto naar de pits. Hij was de race op de harde band begonnen en wisselde dus naar medium. Sainz kwam tussen Ocon en Hamilton als zevende terug op de baan, waarna hij over de boordradio duidelijk liet merken niet blij te zijn met strategie. “Het was om Hamilton te coveren”, kreeg Sainz als antwoord. Sainz, die voor zijn pitstop een prima tempo reed op de harde compound: “Wat boeit Hamilton mij nou!”

In de ronden die volgden werden de banden van Verstappen weer iets beter, waardoor hij het gat met Alonso weer kon vergroten. “Ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud”, deelde de regerend wereldkampioen in ronde 44 mee aan zijn engineer Gianpiero Lambiase. Ondanks dat Verstappen het zwaar begon te krijgen op zijn mediums, koos het team ervoor hem nog niet naar binnen te halen. “Er zijn een paar buien op een paar kilometer van het circuit. We zijn het aan het monitoren”, aldus Lambiase vijf ronden later, om korte tijd later te melden dat er mogelijk druppels naar beneden kwamen tussen de zesde en achtste bocht.

Nadat de eerste druppels ook visueel waren vastgesteld, begon de regen in ronde 52 serieuze vormen aan te nemen. Valtteri Bottas en Stroll werden als eersten naar binnen geroepen voor intermediates, terwijl de rest van het veld het nog even besloot aan te kijken, omdat de nattigheid in eerste instantie beperkt bleef tot het gedeelte van Mirabeau naar de tunnel. Maar de regen verspreidde zich al snel over de rest van het parcours. Na 55 ronden kwamen meer coureurs naar binnen om intermediates te halen. Alonso ging eveneens naar de pits, maar kreeg merkwaardig genoeg medium banden onder zijn Aston Martin geschroefd. Als gevolg van de toenemende regenval raakte Verstappen zachtjes de vangrail bij Portier, waarmee ook voor hem het moment daar was om inters te halen.

Verstappen was zeker niet de enige die in de problemen kwam door de nattigheid. Sainz gleed op spectaculaire wijze rechtdoor bij Mirabeau, maar kon zijn weg dankzij de ruime uitloopstrook daar vervolgen. Stroll botste in de hairpin tegen de vangrail en kreeg daarbij zijn voorvleugel onder de auto. De Canadees kreeg een nieuwe in de pits, maar moest zijn auto even later alsnog aan de kant zetten bij de vijfde bocht, waar vervolgens George Russell rechtdoor schoot. De Mercedes-coureur kreeg later een tijdstraf van vijf seconden omdat hij op een onveilige manier terugkwam op de baan. Voor Alonso zat er intussen niets op dan nog een tweede keer naar de pits te gaan om alsnog naar intermediates te gaan.

Ook op inters bleef het echter opletten geblazen op het natte wegdek. Verschillende coureurs hadden een momentje waarbij ze de vangrail raakten of rechtdoor schoten, maar grote incidenten bleven uit. “Het begint bijna gevaarlijk te worden”, deelde Hamilton mee, waarna het even de vraag was of er full wets moesten worden gehaald. Na enkele minuten hield het echter op met regenen en begon het asfalt op te drogen. Gezien er niet zo heel veel ronden meer te rijden waren, was een nieuwe pitstop om terug te gaan naar droogweerbanden echter niet aan de orde.

Met nog tien ronden te gaan schoot Yuki Tsunoda rechtdoor bij Mirabeau. De Japanner lag negende en daarmee op koers naar punten, maar worstelde enorm met zijn remmen. Tsunoda belandde door het moment buiten de top-tien en zou uiteindelijk vijftiende worden. Enkele ronden voor het einde werd Kevin Magnussen vanaf een kansloze negentiende plek naar de pits gehaald om op te geven, waarmee de Deen na Stroll de tweede uitvaller van de dag was.

In ronde 70 schampte Verstappen voor de tweede keer de vangrail. Het moment bleef zonder gevolgen, waarna hij de overwinning niet meer in gevaar liet komen. De Limburger finishte 27 seconden voor Alonso, die ondanks de extra bandenwissel tweede werd. Ocon eindigde op een uitstekende derde plaats voor Alpine, die gezien de recente kritiek die de top van de Franse autofabrikant op het Formule 1-team uitte op een goed moment lijkt te komen.

Hamilton en Russell kwamen met de verbeterde Mercedes als vierde en vijfde over de streep, terwijl Leclerc de beste Ferrari-coureur was op P6. Gasly bracht de tweede Alpine als zevende aan de finish en Sainz moest genoegen nemen met de achtste plek. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werden negende en tiende en pakten zo de resterende punten in Monaco. De Vries spendeerde een groot deel van de race op P12, lag dertiende na de bui en werd uiteindelijk twaalfde dankzij het moment van Tsunoda. Perez kwam enkele ronden voor het einde nog eens binnen voor een nieuwe set inters en werd slechts zestiende in de race die hij vorig jaar nog wist te winnen. De Mexicaan staat door zijn nulscore in het kampioenschap nu 39 punten achter op Verstappen, die zijn puntentotaal met zijn vierde overwinning van het jaar op 144 bracht. Alonso loopt door zijn tweede plaats flink in op Perez. De Spanjaard staat na zijn beste resultaat van het jaar op 93 punten.

Het Formule 1-seizoen 2023 gaat over een week verder met de Grand Prix van Spanje.

