Max Verstappen over zijn toekomst na de F1-zomerstop: "Natuurlijk kan ik makkelijk stoppen, maar ik hou van racen"

Max Verstappen zegt dat hij zich "goed voelt" over zijn plek in de Formule 1, terwijl hij zijn mindset over Red Bull en de reglementen richting de zomerstop toelichtte.

Verstappen en Red Bull hebben dit jaar geen gemakkelijke rit gehad met een RB22-chassis dat achterbleef bij de verwachtingen en lastig af te stellen en te besturen was. Tegelijkertijd presteerde Red Bull-Ford Powertrains boven verwachting met zijn allereerste power unit, hoewel zijn plek bovenaan de pikorde van het ingewikkelde ADU-upgradesysteem betekent dat Red Bull zijn motor niet mag verbeteren.

Nu Red Bull zonder zege en als vierde in de stand de zomerstop ingaat, wat ertoe zou kunnen leiden dat Verstappen ontsnappingsclausules in zijn contract tot 2028 activeert, is de andere zorg de bittere onvrede van de Nederlander over de powerunitreglementen voor 2026, wat nog een element is om mee te nemen terwijl hij zijn toekomst afweegt.

Ondanks de gebruikelijke speculatie halverwege het seizoen rond Verstappens toekomst lijkt er de afgelopen weken weinig te zijn veranderd, en met weinig geloofwaardige alternatieven is de verwachting dat de viervoudig wereldkampioen simpelweg nog een jaar bij Red Bull blijft.

Nu hij de zomerstop ingaat, heeft Verstappen de nieuwste inkijk gegeven in zijn gedachten, waarbij hij suggereerde dat hij morgen gemakkelijk zou kunnen weglopen als hij dat wilde, maar dat hij nog steeds graag wil blijven racen. In dat opzicht bevindt Verstappen zich nog steeds in een andere positie dan de 45-jarige veteraan van Aston Martin, Fernando Alonso, die zei dat zijn plezier in de reglementen een grote rol zal spelen bij het bepalen van zijn toekomst.

"Natuurlijk is Fernando 45, dus het is waarschijnlijk wat makkelijker voor hem om te zeggen: 'Ik stop ermee', zei Verstappen. "Maar als echte racer is het zwaar, vooral als je geen plezier hebt in de reglementen en je op dit moment niet competitief bent. Fernando verdient het natuurlijk niet om op P21 te staan.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Ik ben natuurlijk 28 jaar oud, dus het is een beetje anders. Ik bedoel, natuurlijk kan ik gemakkelijk stoppen; dat is geen probleem, maar ik hou van racen en ik probeer gewoon om te gaan met wat we hebben, ook al is wat we op dit moment hebben niet wat ik leuk vind."

De twee struikelblokken voor Verstappen zijn nog steeds dezelfde, met enige hoop dat zowel Red Bulls eigen prestaties als de controversiële reglementen van F1, die voor 2027 verder zullen worden aangepast, voldoende kunnen worden verbeterd om een langer verblijf in de serie wenselijk te maken. Maar sprekend aan de vooravond van het weekend van de Grand Prix van Hongarije benadrukte Verstappen dat zijn focus volledig op het eerste lag.

Een verwarrend weekend in Boedapest, waarin Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar allebei moeite hadden met vertrouwen in een onvoorspelbare auto, maar Verstappen nog steeds een sterk racetempo had om als tweede te finishen, vatte Red Bulls campagne van 2026 perfect samen.

"Van mijn kant voel ik me goed, maar ik zeg dat er niets te zeggen valt omdat er niets speelt," legde Verstappen uit. "Ik ben gewoon gefocust op het proberen het maximale uit de auto te halen en dat is al ingewikkeld genoeg om mee om te gaan.

"Dit team is als een tweede familie voor mij. Ik probeer onze auto gewoon wat beter te begrijpen en terug te keren naar de winnende vorm. We zaten er één weekend dicht bij, ik hoop natuurlijk iets vaker dan slechts één weekend, maar zoals ik eerder zei: het zit zeker in een stijgende lijn, dus dat is goed om te zien."

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