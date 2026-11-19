Formule 1 GP van Las Vegas

Max Verstappen over WHOOP-plan F1: "Gaat niemand iets aan, ik ken mijn hartslag niet eens"

Max Verstappen zal niet deelnemen aan het experiment van volgend jaar om de hartslag van F1-coureurs aan fans te tonen. Voor de Nederlander is het "een kwestie van privacy"

Ronald Vording

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 10:12

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Voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas kondigde Formule 1 een samenwerking met WHOOP aan. Een aantal coureurs gaat de gezondheidstrackers van het bedrijf dragen, waarbij hun data in 2027 live tijdens tv-uitzendingen worden getoond.

Dat laatste blijft echter volledig optioneel, waardoor de beslissing bij de coureurs zelf ligt. Volgens de mensen achter het initiatief hebben minstens een handvol F1-coureurs zich al aan het project verbonden, maar Max Verstappen hoort daar duidelijk niet bij.

Tijdens de mediadag in Las Vegas maakte de viervoudig wereldkampioen duidelijk dat zijn persoonlijke data wat hem betreft niemand anders aangaan.

"Ik doe niet mee. Ik gebruik geen enkel apparaat, ook niet voor mijn training, ik gebruik niets. Om te beginnen vind ik het niet prettig om gevolgd te worden en ik weet wanneer ik moe ben", zei Verstappen.

"Als andere coureurs dat willen [delen], prima. Maar voor mij is het niet iets wat ik prettig vind en ook niet iets waarvan ik wil dat mensen het zien of dat ik wil laten zien."

Op de vraag of het voor hem een kwestie van privacy is, vervolgde de Red Bull-coureur: "Ja, dat ook. Mensen hoeven mijn hartslag niet te weten. Ik wil mijn hartslag ook niet weten! Ik weet wanneer die hoog is en ik weet wanneer die laag is.

"Voor mij is het zeker een privacykwestie, maar zoals ik al zei: ik gebruik het privé ook niet voor trainingen."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Niet alle coureurs zijn echter tegen het idee. Charles Leclerc heeft in Vegas bijvoorbeeld al aangegeven dat fans volgend jaar tijdens live-uitzendingen zijn data kunnen verwachten.

"Ik heb niet echt iets te verbergen. Natuurlijk ben ik nu ambassadeur van WHOOP en gebruik ik het apparaat al behoorlijk lang om mijn herstel, mijn slaap, maar ook momenten waarop ik in de auto zit bij te houden", zei hij.

In zekere zin is Leclerc zelfs blij met de deal, omdat het nu formeel is toegestaan om het apparaat tijdens het rijden te dragen. Ferrari had al een samenwerking met Whoop, maar coureurs hoeven de trackers tijdens het rijden niet langer discreet te dragen.

"Nu is er een echt apparaat dat door de FIA is gecertificeerd en dat we, zonder het nog te hoeven verbergen, tijdens het rijden kunnen dragen. Dat is goed, in elk geval voor mij is het heel nuttig. Het aan iedereen laten zien is iets anders dat we zeker zullen bespreken, maar persoonlijk heb ik er geen problemen mee."

Mercedes-coureur George Russell zit daar ergens tussenin en vindt vooral dat de data in de juiste context moeten worden bekeken. Hij is niet zo fel tegen het idee als Verstappen, maar ziet beide kanten: als fan zou hij het waarderen, maar als atleet heeft hij zijn bedenkingen.

"Als neutrale kijker, als ik op de bank zou zitten, denk ik dat ik het heel interessant zou vinden om te zien. Maar iedereen is anders. De hartslag van iemand van 45 zal waarschijnlijk behoorlijk wat lager zijn dan die van iemand van 18", zei hij.

George Russell, Mercedes

Photo by: Kym Illman / Getty Images

"En als je op de grid staat, zul je zeggen: Fernando Alonso is ijskoud als de lichten uitgaan, omdat zijn hartslag veel, veel lager is. Maar als je mijn vader, die 72 is, in de auto zet, dan zal zijn hartslag nog lager zijn dan die van Fernando. En zelfs mensen van dezelfde leeftijd hebben ook verschillende hartslagen."

Volgens Russell bestaat er daarom een risico dat fans de cijfers zien en daaruit de verkeerde conclusies trekken.

"Ik wist niet echt hoe het iets zou kunnen toevoegen, als dat logisch klinkt, omdat we allemaal zo verschillend zijn", zei hij. "Maar het gaat een verhaal creëren dat voor sommigen positief zal zijn [en voor anderen negatief]. Ik heb geluk dat mijn hartslag, zou ik zeggen, aan de lage kant zit, maar ik zou me kunnen inleven in een coureur wiens natuurlijke hartslag 20 slagen hoger ligt dan die van iemand anders.

"Dus ja, als neutrale kijker vind ik het top, maar als atleet ga ik geen nee zeggen. Ik denk dat het prima is zoals het is."

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- Het Motorsport.com-team

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