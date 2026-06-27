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Verstappen na "vreemde" crash in F1-kwalificatie Oostenrijk: "Bij insturen was de auto meteen weg"
Formule 1 GP van Oostenrijk

Verstappen na "vreemde" crash in F1-kwalificatie Oostenrijk: "Bij insturen was de auto meteen weg"

Verstappen liet dat hij de RB22 meteen kwijt was bij het ingaan van bocht 9. Drie bochten ervoor gedroeg de Red Bull-auto zich volgens de Nederlander ook al vreemd

Filip Cleeren Ronald Vording
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing-crash

Red Bull-coureur Max Verstappen zegt dat zijn auto "meteen weg" was toen hij een kostbaar ongeluk kreeg in de kwalificatie van de Formule 1 voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk.

In de laatste seconden van de ronde zette Verstappen alles op alles om bij te blijven met de intrinsiek snellere Mercedes-auto's en leek hij op koers om mee te strijden voor de eerste startrij achter polesitter George Russell. Hij verloor echter de achterkant van zijn Red Bull RB22 in bocht 9 en spinde de vangrails in.

Verstappen zei dat het de eerste keer tijdens het Spielberg-weekend was dat hij een probleem had in bocht 9, hoewel zijn auto eerder in de ronde ook al los werd in bocht 6.

"In die ronde had ik al in bocht 6 een heel vreemde snap bij het insturen, want dat is eigenlijk de op één na snelste [bocht]. En toen ik bocht 9 inging, was ik weg zodra ik aan het stuur draaide," legde hij uit.

"Het voelde als een beetje gebrek aan downforce of overstuur. Ik had niet eens iets aan de auto veranderd. Er is op sommige plekken marge, dus je probeert iets meer te pushen, maar tegelijkertijd ook niet een idioot stuk meer. Maar zodra ik aan het stuur draaide, ging hij gewoon helemaal weg."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Peter Fox / Getty Images

Verstappen vond dat de crash hem twee posities op de startgrid kostte, maar gezien de goed gedocumenteerde startproblemen van Red Bull verwachtte hij sowieso terug te vallen op zondag.

"Ik denk dat we realistisch gezien P3 hadden kunnen zijn, dat is iets beter dan P5," vertelde de Nederlander aan Sky. "Maar realistisch gezien denk ik dat zelfs als we P3 waren geweest, van de lijn komen moeilijk voor ons is, dus dan val je waarschijnlijk terug naar P5, maar zo is het op dit moment."

Red Bull had een enorm upgradepakket uitgerold op het thuiscircuit van het moederbedrijf in Oostenrijk, wat een betekenisvolle stap voor het team lijkt te hebben opgeleverd. Maar Verstappen houdt zijn oordeel nog even voor zich totdat het team volgende week op een circuit als Silverstone een grotere steekproef kan krijgen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Ik denk dat we moeten wachten," zei hij. "Dit circuit heeft een heel korte ronde, toch? Eigenlijk zaten veel mensen dicht bij elkaar. Ik denk dat er nog een paar dingen zijn die we van het pakket willen begrijpen, wat goed werkte, misschien sommige onderdelen wat minder, en dan werken we van daaruit verder."

Teamgenoot Isack Hadjar kwalificeerde zich als achtste, anderhalve tiende achter Verstappen en een halve seconde achter polesitter Russell, nadat hij moeite had met blokkerende voorwielen bij het ingaan van bocht 1 en 3.

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