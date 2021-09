Verstappen over Monza: "Mercedes heeft misschien een voordeel"

Zo teleurstellend als Max Verstappen de eerste helft van dit Formule 1-jaar afsloot, zo sterk is hij begonnen aan het tweede deel van dit ijzingwekkende seizoen. Een sterke kwalificatie bezorgde hem de overwinning (en halve punten) in de Belgische Grand Prix en over de zege van afgelopen zondag op Circuit Zandvoort raken we maar niet uitgepraat. Komende zondag kan het – in wat nu al een klassieke triple-header België, Nederland, Italië genoemd mag worden – op The Temple of Speed drie uit drie worden en daarvoor moet zelfs de euforie over die geweldige vijfde september 2021 even geparkeerd worden. “Ik had niet om meer kunnen vragen in Zandvoort, maar nu zijn alle ogen gericht op Monza. De Grand Prix van Italië is om de hoek en het kampioenschap staat op het spel, dus de festiviteiten kunnen wachten en wat rust tussen de raceweekenden is belangrijk”, aldus Verstappen.

Toch neemt de 17-voudig Grand Prix-winnaar nog even de tijd om antwoord te geven op de vraag of hij afgelopen weekend extra druk voelde. “Mensen denken altijd dat er meer druk is voor coureurs tijdens hun thuis-Grand Prix, maar voor mij is het leuker. Natuurlijk verwacht iedereen veel van je tijdens een thuisrace, dus het is leuk om te kunnen leveren en vooral om te winnen voor de ogen van de koninklijke familie, maar het was een briljante prestatie van het hele team. Strategisch waren we erg scherp, maar ik ben me ervan bewust dat niet elk weekend zal zijn zoals Zandvoort, dus we moeten als team blijven werken en blijven pushen, want er zijn nog veel races te gaan.”

Om te beginnen Monza dus. Historisch gezien niet een circuit dat Red Bull erg gunstig gezind is. De laatste Italiaanse overwinning voor het team uit Milton Keynes dateert alweer van 2013, nog in het V8-tijdperk en dus dempt Verstappen de verwachtingen. “Ik verwacht dat Monza goed zal zijn voor Mercedes, omdat het de laatste jaren niet ons beste circuit is geweest, maar dit jaar zijn we competitiever, dus je weet maar nooit. Als we blijven doen wat we tot nu toe hebben gedaan, goed samenwerken als team en elk klein detail in de gaten houden, dan kunnen we competitief zijn, maar Mercedes heeft misschien een topsnelheidsvoordeel op ons.”

Die hogere topsnelheid is op een specialistisch circuit als Monza een voordeel, maar daarna zouden de kansen weer in evenwicht moeten zijn, denkt Verstappen. “Op Zandvoort kon je tijdens de kwalificatie en de race zien dat onze auto's heel dicht bij elkaar staan en Lewis heeft de hele race druk uitgeoefend, waardoor wij ons geen fouten op de baan, in de pitstraat of op de pitmuur konden permitteren en dat hebben we ook niet gedaan. Ik denk dat het de kleine details zijn waar je het verschil kan maken. Als je een raceweekend ingaat, moet je als team hard werken aan de afstelling en het fine-tunen van de kleine details, dat is waar de winst te behalen valt.”