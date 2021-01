Verstappen over Mercedes: "Ze hebben gewoon een geweldige auto"

Mercedes keerde in 2010 na een afwezigheid van liefst 55 jaar als fabrieksteam terug in de Formule 1. In de eerste seizoenen met Michael Schumacher en Nico Rosberg kon het merk met de ster nog geen potten breken, maar toen in 2014 werd overgestapt van de V8-motoren naar de geavanceerde hybride V6-turbo’s werd alles anders. De inmiddels gestopte Schumacher was al vervangen door Lewis Hamilton en samen met Rosberg – en later Valtteri Bottas – wonnen de zilverpijlen alle veertien wereldtitels.

De succesen van Mercedes sloten naadloos aan op de eerdere succesreeks van Red Bull. Dat team won van 2010 tot en met 2013 met de V8-krachtbonnen van Renault vier constructeurs- en vier coureurstitels op rij. Volgens Verstappen is de regelwijziging van 2014 cruciaal geweest voor de verschuiving van de macht. “Eerlijk gezegd denk ik dat als aan het einde van 2013 de reglementen niet zouden zijn veranderd, als de V6 niet was ingevoerd, Red Bull hetzelfde zou kunnen hebben gedaan [als Mercedes]”, aldus de Nederlander in gesprek met Motorsport.com.

“Het kwam gewoon precies op het perfecte moment voor ze. Ze hebben zich natuurlijk al heel vroeg voorbereid op het V6-tijdperk en ze hadden vanaf de start een goede krachtbron. Ik denk dat die voorsprong ze in eerste instantie enorm heeft geholpen.”

Toch is de dominantie van Mercedes niet alleen te danken aan die sterke motor. Ook het chassis dat de Duitser hebben ontworpen en in de loop der jaren verder hebben geperfectioneerd, is indrukwekkend. “Ze hebben een heel snelle auto gemaakt. Met een goede topsnelheid ziet alles er natuurlijk al een stuk gunstiger uit. Maar ze hebben [zeker in 2020] een geweldige auto, daar kun je niet omheen.”

Ondanks dat er voor komend seizoen weinig veranderd mag worden aan de wagens, denkt Verstappen dat Red Bull een goede kans heeft om de Duitse autofabrikant in 2021 uit te dagen. Zijn overwinning in Abu Dhabi was daarvan een voorbode en een perfecte seizoensafsluiter. Het gaf het team een psychologische duwtje in de rug en bij Red Bull is men er van overtuigd dat het de ergste mankementen van de RB16 te boven is gekomen.

Teambaas Christian Horner liet al weten dat hij verwacht dat de auto in 2021 wat beter uit de voeten kan op verschillende circuits. “We hebben de auto aanzienlijk verbeterd. We hebben begrepen wat de problemen waren en ik denk dat die problemen in de winter verder aangepakt kunnen worden. We hebben [in 2021] een auto nodig die presteert op verschillende soorten circuits. Mercedes is daar altijd erg goed in geweest.”