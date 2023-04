Max Verstappen over Mercedes: "Wel een beetje verrast, maar zij zelf ook"

Max Verstappen mag voor de tweede keer dit Formule 1-seizoen vanaf pole-position vertrekken. De Nederlander trok aan het langste eind na een fraaie kwalificatie, die een atypisch verloop kende. Zo ging het erom de banden in het juiste window te krijgen en was het daardoor een aaneenschakeling van ronden op dezelfde band, in tegenstelling tot de korte runs die we normaliter krijgen voorgeschoteld. Het heeft volgens Verstappen alles met het specifieke asfalt in Albert Park te maken. "Het was vooral moeilijk om de banden meteen aan de praat te krijgen voor de eerste bocht, om daar meteen een comfortabel gevoel in te hebben. Dat is het verhaal van dit weekend. In dat opzicht had het ook geen verschil gemaakt als we wel volledige trainingen hadden afgewerkt. Met dit asfalt is het gewoon heel verraderlijk over één rondje, dat was vorig jaar ook al zo."

Komt Mercedes uit het niets bovendrijven of toch niet helemaal?

Het betekent dat de banden op het juiste moment aan de praat krijgen van cruciaal belang was. Het lukte Verstappen uiteindelijk op het beslissende moment nadat de eerste helft van Q3 iets stroever was verlopen. "Die laatste ronde was best goed, ja, maar voor die tijd was het lastig om grip te vinden en om het in één ronde voor elkaar te krijgen. Je zag dat bij iedereen terug, veel mensen gingen sneller bij hun twee poging op dezelfde band. Maar in die laatste run van Q3 had ik nog maar één rondje te gaan en moest die eerste poging dus meteen raak zijn. Gelukkig werkte dat en daar ben ik natuurlijk heel blij mee", laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten.

Het verhaal over de banden verklaart ook voor een aardig deel waarom Mercedes bij afwezigheid van Sergio Perez in Q3 de voornaamste uitdager was. In de persconferentie werd Verstappen geflankeerd door twee Mercedes-coureurs, een setting waar de wereldkampioen niet per definitie rekening mee had gehouden. "Ik ben wel een beetje verrast, maar waarschijnlijk zijn zij zelf ook wel verrast", kijkt Verstappen naar de Mercedes-rijders, die instemmend knikken. "Maar het is wel goed, denk ik. Het draaide er vandaag vooral om de banden op het juiste moment in het juiste window te krijgen. Dat hebben ze bij Mercedes goed gedaan, denk ik." Daar komt de constatering bij dat Mercedes er nu wel degelijk beter voor staat dan begin 2022, hetgeen in deze eerdere data-analyse al is aangestipt en - alhoewel de strekking niet voor iedereen meteen helder was - volgens onder meer Fernando Alonso goed aan het licht is gekomen in deze omstandigheden.

Perez normaliter geen factor in de race

Vervolgvraag luidt natuurlijk in hoeverre Mercedes ook op zondag een rol kan spelen en Verstappen het vuur aan de schenen kan leggen. Het is des te interessanter doordat teams relatief weinig data hebben door de onderbroken trainingen, in ieder geval minder dan normaal. "Maar ik heb wel een langere run kunnen doen in de derde training en heb daardoor nog wel wat kunnen leren over de banden. Ik denk dat het qua banden geen eenvoudige race gaat worden, maar afgaande op de eerste weekenden van dit seizoen moet onze auto normaal gezien wel goed zijn in de race."

Gevraagd of Perez vooraan nog een factor wordt na een inhaalrace zoals Verstappen in Jeddah moest doen, luidt het antwoord: "Ik denk normaal gesproken niet voor mij. Op dit circuit is inhalen wat moeilijker, al zal die extra DRS-zone wel helpen. Maar het is lastig om te zeggen hoever hij naar voren kan komen. Dat ligt ook aan de snelheid van andere auto's en de bandenslijtage. Veel factoren spelen een rol." De belangrijkste van allemaal is natuurlijk de betrouwbaarheid. De RB19 is tot dusver snel gebleken, maar soms nog wel kwetsbaar. De gedachten gingen daar meteen naar terug toen Verstappen melding maakte van een raar gevoel bij het terugschakelen. "Het is geen specifiek probleem, maar dat is gewoon niet goed en wil ik continu verbeteren. Mijn eerste ronde uit Q3 was langzamer dan wat ik in Q2 noteerde, dus die ronde was sowieso niet geweldig. Maar gelukkig is het allemaal nog goed gekomen."

Video: Max Verstappen pakt zijn eerste pole-position in Australië