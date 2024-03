Verstappen over Sargeant: “Had al in het vliegtuig naar huis gezeten”

Er gaan zondag slechts negentien coureurs van start op het circuit van Albert Park. Logan Sargeant racet niet mee omdat het team van Williams zijn chassis aan teamgenoot Alexander Albon heeft gegeven. De Thai had bij een crash tijdens de eerste training zijn auto afgeschreven, waarmee de renstal uit Grove in een lastig parket kwam te zitten. Doordat het net als tijdens de vorige twee races geen reservechassis bij zich heeft, moest er gekozen worden. Omdat de teamleiding van Williams met Albon betere kansen denkt te hebben in de race, is Sargeant het kind van de rekening geworden.

Verstappen voelt met de coureur uit Florida mee. “Het is natuurlijk klote voor Logan”, zegt hij tegen de Nederlandse pers in Melbourne, waaronder Motorsport.com. “Maar ik snap van het team dat ze dit – voor de performance – gedaan hebben.”

Als Verstappen in de schoenen van Sargeant had gestaan, dan had hij zijn auto echter niet zomaar afgestaan. “Ik denk dat als dit mij zou gebeuren, ik mijn eigen auto eerst helemaal plat zou rijden. Dan rijdt er maar niemand.” Sargeant is de rest van het weekend nog wel gewoon bij het Williams-team aanwezig. Verstappen was in zijn geval gelijk vertrokken. “Dan zat ik nu al in het vliegtuig naar huis.”

Een dergelijke situatie zal Verstappen echter niet snel meemaken. Red Bull heeft immers wel een reservechassis bij de hand. “In mijn situatie gaat het niet gebeuren, maar dat is natuurlijk ook logisch.”

Juiste beslissing

Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko is van mening dat Williams juist gehandeld heeft, ook al heeft het team veel kritiek gekregen voor het besluit om Sargeant terug te trekken uit de race. “Albon is duidelijk de snellere coureur en Williams vecht met de achterste vijf teams om punten. Om die reden moet je er alles aan doen om de sterkste coureur in de race te hebben. Het is in strategisch opzicht een volledig juiste beslissing geweest.”

Albon kwalificeerde zich als twaalfde voor de derde race van het Formule 1-seizoen 2024.