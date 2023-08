Max Verstappen en Lando Norris zijn al enkele jaren vrienden en raceten voorheen geregeld met elkaar in de virtuele wereld. De Brit, die als een van de beste F1-coureurs op de grid wordt gezien, rijdt nu al enkele jaren bij McLaren en heeft in ieder geval een contract tot eind 2025. Verstappen laat weten dat het tweetal gesproken heeft over het worden van teamgenoten. "Maar hij zit contractueel nog lange tijd bij McLaren. We zien wel hoe de toekomst loopt", zegt Verstappen tegen Sky Sports. Op de vraag wat voor hem een droomteam zou zijn, geeft de Nederlander een opvallend antwoord. "Als ik mocht kiezen en mensen zou mogen terughalen, dan zou ik voor mijn vader gaan."

Jos Verstappen heeft een belangrijk aandeel gehad in de succesvolle autosportcarrière van Max. Het tweetal bracht samen veel tijd door op de kartbaan, waar het er soms hard aan toe ging. Verstappen senior beëindigde in ieder geval zijn eigen actieve loopbaan, om zich volledig op zijn zoon te storten. De voormalig Formule 1-coureur bracht de inmiddels tweevoudig wereldkampioen de kneepjes van het vak bij, helemaal omdat volgens de Red Bull-coureur Jos' eigen loopbaan niet helemaal volgens plan verliep. Hij kwam in 1994 in F1, maar veel liep mis en uiteindelijk verliet hij, na voor diverse teams gereden te hebben, eind 2003 de koningsklasse. Zonde, vindt Verstappen junior.

"De carrière van mijn vader had in ieder geval veel potentie", gaat de titelverdediger verder. "Maar hij weet wat er allemaal verkeerd ging. Het is belangrijk om al op jonge leeftijd de juiste mensen om je heen te hebben. Zij kunnen je de juiste richting wijzen. Dat is wat hij voor mij deed. Alles wat bij hem misging, probeerde hij bij mij te voorkomen. Toen ik ouder werd en samen met hem richting F1 ging, bereidde hij mij hierop voor. Hij probeerde me voortdurend bewust te maken van alles wat kon gebeuren. Hij vertelde me dat ik me ervoor moest klaarmaken, dat ik fit moest zijn en me er bewust van moest zijn wat er allemaal in de paddock gebeurt. Het is een lastige wereld. Maar al vanaf jonge leeftijd bereidde hij mij hier professioneel op voor, zodat ik klaar was voor allerlei scenario's."

Video: Motorsport.com blikt terug op de zondag van de Nederlandse F1 Grand Prix