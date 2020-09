Verstappen hoopvol voor race: “Hebben een vrij goede topsnelheid”

Verstappen maakte dan ook een opgewekte indruk na de kwalificatie. Op de vraag of hij verwacht er nog dichter bij te zitten in de race, antwoordde de Limburger: “Nou, voor de verandering hebben we dit jaar een vrij goede topsnelheid en ik denk dat dat vrij goed is voor hier. Het wordt niet makkelijk om in te halen, maar de laatste paar bochten zijn in ieder geval breed en lang, zodat je er verschillende lijnen kunt rijden. Maar op de eerste plaats zal het ervan afhangen of je de snelheid hebt om te kunnen volgen en op de tweede plaats natuurlijk hoe je ervoor staat qua bandenslijtage.”

Red Bull was de afgelopen dagen vooral erg sterk in de laatste sector en dat biedt in de race mogelijk kansen om nog verder naar voren te komen. Want mocht Verstappen in de laatste bochten naar de Mercedes voor hem kunnen rijden, dan kan er wellicht worden toegeslagen richting de eerste bocht. “Het hele weekend gaan we daar al goed”, zei Verstappen over de laatste sector van het circuit. “Het draait daar eigenlijk om maar twee bochten, twaalf en vijftien. De auto auto deed het daar niet al te slecht en op de rechte stukken daar tussen in… We rijden met wat minder vleugel in vergelijking tot sommige anderen en dat zorgt ervoor dat ik daar licht in het voordeel ben, terwijl we toch een stabiele auto hebben weten neer te zetten.” Zaak is echter wel dat Verstappen niet te veel achterop raakt in de eerste twee sectoren van Mugello. “Ik hoop alleen dat ik ze kan volgen in de andere sectoren”, is Verstappen zich bewust van de achilleshiel van Red Bull op de baan bij Florence. “Dat zal de sleutel zijn voor een eventuele inhaalactie. We zullen zien.”

Vliegende start

Verstappen schrijft de uitstekende vorm van Red Bull op Mugello voor een deel toe aan de prima start die het team uit Milton Keynes op de Toscaanse omloop kende. En dat goede begin kwam naar eigen zeggen mede dankzij het feit dat hij in de aanloop naar deze race samen met vader Jos een ‘track day’ op Mugello heeft gedaan met een GT-auto. “Het was natuurlijk niet met Formule 1-auto, maar het geeft je wel een beter idee van hoe de baan is dan de simulator”, stelt Verstappen. “Ik mag dan misschien zijn opgegroeid met simulatoren, het is nog altijd veel beter om ergens met een echte auto te rijden. Het geeft je een beter idee welke lijnen je moet nemen, en daarvoor maakt het niet uit met wat voor auto je rijdt, de lijnen blijven min of meer hetzelfde. Ik denk dat dat wel een beetje heeft geholpen om op gang te komen.”

“Maar niet alleen dat, het heeft ook geholpen bij het afstellen van de auto”, gaf de nummer drie in het tussenklassement nog een ander belangrijk winstpunt van zijn ‘track day’ aan. “Als ik op een circuit kom, ga ik niet op mijn dooie gemak de baan rond. Ik werk ook aan de afstelling om te kijken hoe ik die auto sneller kan maken. Dat gaf me een idee met welk vleugelniveau, rolstijfheid van de auto en al dat soort zaken we moesten beginnen. Dat zorgde ervoor dat de auto meteen in een zeer goede window zat. Dus dat heeft me zeker geholpen om een vliegende start van het weekend te hebben.”