Na een paar moeilijkere weekenden lijkt Red Bull zijn zaakjes in Oostenrijk beter voor elkaar te hebben. Max Verstappen pakte op vrijdag met een tiende verschil de pole voor de sprintrace en wist de eerste startplek op zaterdag om te zetten in een overwinning, nadat hij een fraai duel met Lando Norris in de openingsfase in zijn voordeel had beslecht. Later op zaterdag was de drievoudig wereldkampioen ook trefzeker in de kwalificatie en dit keer was de marge een stuk groter dan een dag eerder: vier tienden.

Volgens de Limburger was de auto in een beter window. “Ik kon daardoor iets meer pushen en vertrouwen op de grip van de auto en de balans”, zegt hij. “Gedurende de kwalificatie hebben we de balans hier en daar nog een beetje gefinetuned, maar elke ronde die ik deed voelde goed. Het is een tijdje geleden geweest dat ik dit gevoel in de auto heb gehad en ook dat we zo’n marge hebben gehad. De afgelopen paar races stond ik er steeds heel nipt voor of heel dicht achter. Dus dit was absoluut zeer positief voor het team.”

“We hebben als team erg hard gewerkt om competitiever te zijn dan de vorige paar weekenden en het lijkt te werken, dus ik ben daar zeker heel erg blij mee”, vervolgt Verstappen, die zelf ook verbaasd is over het gat van vier tienden. “Ja, want het is natuurlijk maar een korte ronde en het verschil was behoorlijk groot. Aan de andere kant had ik een heel goed gevoel in de auto en was de balans er, waardoor ik echt kon pushen en de bochten kon aanvallen. Ik denk dat dat voor zo’n groot verschil heeft gezorgd.”

Over hoe het ervoor staat met de long run pace, zegt Verstappen: “Ik hoop dat die natuurlijk ook goed zal zijn, maar daar zullen we vanzelf achter komen. Maar de auto was voor mijn gevoel iets beter in balans in de kwalificatie, wat hopelijk in de race zal helpen met de banden, aangezien het een lange en hete wedstrijd zal worden. Het wordt dus belangrijk om goed voor de banden te zorgen en dat zullen we dan ook proberen te doen.”

Op de vraag van Motorsport.com waar Red Bull specifiek aan gewerkt heeft na afloop van de gewonnen sprintrace, antwoordt Verstappen: “Ik wilde gewoon een iets stabielere balans, dat de voor- en achterkant iets meer met elkaar verbonden zijn. En de veranderingen die we hebben doorgevoerd, hebben volgens mij goed uitgepakt. Dan zie je dat kleine verschillen soms voor een vrij groot verschil in rondetijd kunnen zorgen. Ik ben daar natuurlijk erg blij mee, aangezien we het, zoals ik al eerder zei, de laatste tijd niet heel makkelijk hebben gehad. We hebben het dit jaar als het om pure race pace gaat iets moeilijker dan de afgelopen twee jaar. Dus dit is absoluut zeer positief.”

