VIDEO: Max Verstappen wordt opgehouden door Lando Norris

Max Verstappen zette de snelste tijd neer in de eerste en tweede sector, en leek op weg naar een nieuwe snelste tijd in de eerste vrije training van de Grand Prix van Italië. Richting de laatste bocht stuitte hij echter op Lando Norris in de McLaren, en verloor hij veel tijd. Via de boordradio uitte Verstappen zijn ongenoegen over de situatie: "Ongelofelijk", zei de Limburger.

