'Max Verstappen opent F1-testdagen Bahrein voor Red Bull'

Aankomende woensdag begint het eerste echte meetpunt voor de Formule 1-teams: de testdagen in Bahrein gaan dan van start. De renstallen gaan op het Bahrain International Circuit drie dagen hun nieuwste strijdwapen aan de tand voelen en kunnen bij de concurrentie kijken hoe hun creaties zich op de baan gedragen. De Telegraaf meldt dat Max Verstappen voor Red Bull Racing de eerste meters op zich neemt.

Het past in de trend bij Red Bull dat Verstappen de eerste keuze is voor het testen, want ook vorig jaar beet de Nederlander het spits af voor de Oostenrijkse renstal. De eerste meters met de RB20 werden ook al door de regerend wereldkampioen voor zijn rekening genomen, tijdens de shakedown op een nat Silverstone was Verstappen ook de eerste die in de nieuwe auto plaatsnam. Sergio Perez mocht na Verstappen ook kennismaken met de nieuwe auto en beide heren waren vol vertrouwen na hun eerste meters.

Op donderdag rijden beide heren een dagdeel in de nieuwe Red Bull. Perez begint de dag met de ochtendsessie en in de middag is het de beurt aan Verstappen. De vrijdag en tevens laatste testdag is het stoeltje gereserveerd voor Perez. De Mexicaan kan dan de hele dag de nieuwe bolide aan de tand voelen.

Totaal nieuwe weg ingeslagen

Voor Red Bull is het doel van de wintertest duidelijk: zien of de nieuwe onderdelen goed werken. De formatie uit Milton Keynes baarde bij de autopresentatie opzien door een flink veranderde bolide te presenteren en lijkt daarmee te gokken op een nieuw concept. Dat is opmerkelijk, zeker omdat Red Bull in 2023 op een race na alles won. In Bahrein kan het technische team van de Oostenrijkse formatie voor het eerst zien of het concept werkt en hoe de auto zich zo ongeveer verhoudt ten opzichte van de concurrentie.