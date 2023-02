Na een lange winter ging donderdagmorgen om 08.00 uur Nederlandse tijd het licht aan het einde van de pitstraat eindelijk op groen: de start van de driedaagse wintertest in Bahrein. Vele ogen waren gericht op de nieuwe Red Bull RB19. Het kampioensteam had in de aanloop naar de test de kaarten zo veel mogelijk tegen de borst gehouden. Tijdens de presentatie in New York werd er niet veel meer dan een nieuw kleurtje getoond op de oude wagen van 2022. Ook van de shakedown werden geen beelden naar buiten gebracht. In Bahrein kon Red Bull zich niet meer verschuilen en verscheen de nieuwe RB19 op de baan. Met name de neus, de vloer en de sidepods waren verder verfijnd, al gaat het vooral om een doorontwikkeling van de succesvolle RB18.

Al na acht minuten werd voor het eerst met de rode vlag gezwaaid. Felipe Drugovich, invaller voor Lance Stroll na diens fietsongeluk, moest zijn Aston Martin langs de kant parkeren. Alle coureurs keerden weer terug naar de pitstraat, maar konden daardoor wel direct hun eerste bevindingen bespreken met de engineers.

Video: Felipe Drugovich zorgt voor code rood

Na een oponthoud van zo’n twintig minuten ging het licht weer op groen en kon de testdag echt beginnen. Veel teams kozen direct weer het asfalt om aan hun testprogramma te beginnen. Zoals gebruikelijk waren de wagens veelal voorzien van enorme hekwerken om belangrijke data te verzamelen. Na de initiële installatieruns voerden topteams de snelheid iets meer op. Carlos Sainz en Max Verstappen wisselden elkaar enkele malen af aan kop van de tijdenlijst. Beide mannen reden op dat moment op de medium-band. Met een vers setje klokte Sainz na zo'n anderhalf uur testen een 1.33.253 en was daarmee ruim twee tienden sneller dan de wereldkampioen.

Ondanks de toptijd ging het bij Ferrari niet helemaal vlekkeloos. De neus van de nieuwe bolide bleek op hoge snelheid in te deuken. Bij het afremmen ploepte het bodywork weer terug in de originele positie. De concurrentie keek met gefronste wenkbrauwen toe en vroeg zich af of de Scuderia een nieuw foefje had bedacht. Het bleek echter om een fout te gaan: het bodywork is op het betreffende punt zeer dun en deukt daarom in. Dat wordt verholpen, zo liet het team weten.

Sainz en Verstappen werkten ondertussen vrij probleemloos hun programma’s af en waren zeer productief. Inmiddels keerde ook Drugovich na enig oponthoud terug op de baan en kon ook Aston Martin aan het testprogramma beginnen. Alexander Albon zat er prima bij en zette de Williams op de derde stek, op kleine afstand van de twee topteams. Dat deed hij wel op de zachte band. De Thai was wel de meest productieve man van de ochtend.

Video: De ingedeukte neus van de Ferrari

Met minder dan een uur te gaan ging Verstappen er nog even goed voor zitten met een nieuw setje mediums en dook ruim twee tienden onder de tijd van de leidende Ferrari-coureur met een 1.32.959. In de slotfase werden de tijden niet meer verbeterd, mede door een test met de virtual safety car. Daardoor eindigde Verstappen bovenaan de tabellen, gevolgd door Sainz en Albon. Zhou Guanyu klokte in de Alfa Romeo de vierde tijd, voor George Russell in de Mercedes. Het merk met de ster concentreerde zich op het eigen programma en werkte een vrij onzichtbare ochtend af. De W14 leek weinig last te hebben van porpoising, het fenomeen waar de formatie in 2022 zo veel problemen mee had. Tot indrukwekkende tijden kwam de zwarte zilverpijl echter ook niet.

Nico Hülkenberg keerde terug met de zesde tijd voor Haas, voor Drugovich en Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. De Japanner stond geruime tijd binnen en was minder productief dan enkele concurrenten. Alpine-nieuwkomer Pierre Gasly volgde als negen, voor debutant Oscar Piastri. Het hele veld eindigde binnen twee seconden.

In de middag wisselen liefst negen van de tien teams van rijder. Max Verstappen blijft als enige de hele dag zitten. Nyck de Vries maakt zijn eerste meters namens AlphaTauri.

Uitslag ochtendsessie dag 1 F1-test Bahrein 2023:

Coureur Team Ronden Tijd Band 1 M. Verstappen Red Bull 71 1.32.959 C3 2 C. Sainz Ferrari 72 1.33.253 C3 3 A. Albon Williams 74 1.33.671 C4 4 G. Zhou Alfa Romeo 67 1.33.723 C3 5 G. Russell Mercedes 69 1.34.174 C3 6 N. Hülkenberg Haas 51 1.34.424 C3 7 F. Drugovich Aston Martin 40 1.34.564 C3 8 Y. Tsunoda AlphaTauri 46 1.34.671 C3 9 P. Gasly Alpine 59 1.34.822 C2 10 O. Piastri McLaren 52 1.34.888 C3