Drie weken geleden in Miami moest Max Verstappen toezien hoe Lando Norris er met de overwinning vandoor ging, nadat de Brit zijn pitstop tijdens een safety car-fase kon maken. En afgelopen weekend in Imola ging het wederom niet van een leien dakje bij Red Bull. De formatie uit Milton Keynes kwam bijzonder stroef uit de startblokken op de Italiaanse piste, al wist Verstappen op zaterdag wel de pole-position te pakken en op zondag de race te winnen.

“Dit is een compleet ander circuit”, merkt Verstappen op, als hij tijdens de officiële persconferentie voor de Grand Prix van Monaco de vraag krijgt of Red Bull komend weekend vergelijkbare problemen kan hebben als in Imola. Toch verwacht hij dat zijn team het niet gemakkelijk krijgt in Monaco. “Omdat het waarschijnlijk niet onze beste baan is, aangezien onze auto normaal gesproken wat moeite heeft met hobbels en kerbstones. We hebben daar wel aan gewerkt en onze snelheid in de langzamere bochten is dit jaar ook iets beter, maar alsnog zal dat dit geen makkelijk weekend voor ons worden.”

“Monaco is echter nooit eenvoudig”, voegt de 59-voudig Grand Prix-winnaar toe. “Zelfs al beschik je over de beste auto. Monaco is gewoon een erg lastige plek om alles goed voor elkaar te hebben. Zo is het moeilijk om de banden hier goed laten werken tijdens een kwalificatieronde. Daarnaast gebeurt hier altijd wel iets wat voor oponthoud zorgt. Er kunnen heel veel dingen goed gaan, maar er ook kunnen ook heel veel dingen verkeerd gaan. We zullen er daarom bovenop moeten zitten.”

“Ik hoop niet nog eens zo’n weekend als in Imola te hebben, want het is behoorlijk stressvol en niet leuk”, zegt de Red Bull-coureur over de moeizaam verlopen vrije trainingen voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. “We weten echter dat dit een nog moeilijker circuit voor ons is, ook al hebben we hier in het verleden een keer gewonnen.”

Geen garanties

Verstappen verwacht de nodige tegenstand van Ferrari en McLaren in de kwalificatie. “Ja, want dit is op het eerste gezicht een van de moeilijkere circuits voor ons. Daarnaast is Ferrari hier de laatste jaren erg sterk geweest en heeft McLaren de laatste twee races heel veel performance gevonden. We zullen hen zeker in de gaten moeten houden. Verder kan Monaco altijd voor een verrassing zorgen. Ik herinner me bijvoorbeeld dat Esteban Ocon hier vorig jaar een fantastische ronde reed in de kwalificatie. Dat is iets wat kan gebeuren in Monaco, als iemand zich goed voelt en er vertrouwen in heeft. Dus we gaan het zien.”

De eerste zeven pole-positions van 2024 waren allemaal een prooi voor Verstappen. Maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst, weet hij. “Ja, tot dusver gaat het dit jaar erg goed in de kwalificaties en natuurlijk zal ik proberen hier de pole te pakken, maar zeker in Monaco zijn er geen garanties.”

Concurrentie nadert

Volgens sommigen tonen de laatste twee raceweekenden aan dat er een einde is gekomen aan de absolute alleenheerschappij van Verstappen en Red Bull in de Formule 1. Verstappen erkent dat de concurrentie dichterbij is gekomen. “Het zal er nu vanaf hangen wie de auto het meest verbetert en de beste afstelling vindt”, laat hij weten. "Het zal belangrijk zijn om altijd op ons best te zijn, nu het zeker dichter bij elkaar is gekomen. Dat is misschien niet altijd mogelijk en de laatste paar weekenden waren misschien ook niet optimaal, maar elk weekend weer streven we daar wel naar.”

Als het om de titel gaat, is Verstappen nog altijd vol vertrouwen. “Ik denk dat de ervaring van de afgelopen jaren ons moeilijk te verslaan maakt. We maken ook niet veel fouten.” Dat Norris hoopt op een titelstrijd, begrijpt Verstappen wel. “Zo moet je ook denken. Na de afgelopen twee races lijken ze ook goed in de mix te zitten. Ze zijn nog wel wat punten van ons verwijderd, maar als je ineens races gaat winnen, kan de situatie snel veranderen. We kijken echter ook naar hoe we ons pakket kunnen verbeteren. En mijn aanpak verandert niet. Ik focus op mezelf, want dat is het enige waar ik invloed op heb.”