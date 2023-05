De Grand Prix van Monaco werd vooraf gezien als een race die weleens een andere winnaar kon opleveren dan een van de Red Bull-rijders. De RB19 blinkt immers vooral uit in het snellere bochtenwerk, terwijl het stratencircuit van Monte Carlo vooral uit langzame bochten bestaat. Desalniettemin ging Max Verstappen er op zaterdag met de pole vandoor, waarna op zondag zijn vierde overwinning van het seizoen volgde. In het kampioenschap staat hij nu op 144 punten, terwijl zijn voornaamste rivaal voor de titel Sergio Perez een rampzalig weekend beleefde in Monaco en door een nulscore op 105 punten bleef staan.

Op de vraag wat de volgende race kan zijn waar Red Bull het moeilijker zou kunnen krijgen, laat Verstappen schouderophalend weten: “Ik heb geen idee welke de volgende zou kunnen zijn. Maar het kan in principe die van volgende week zijn. Dat is ook waarom we altijd perfect moeten blijven en er elke keer weer het maximale uit moeten zien te halen.”

Verstappen weet dat een paar technische problemen genoeg kunnen zijn om de situatie in het kampioenschap te laten kantelen. Bovendien kan Red Bull later in het Formule 1-seizoen nog de gevolgen voelen van de ontwikkelingsstraf die het team vorig jaar opgelegd kreeg voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. “We weten dat we in de races erg sterk zijn, maar we kunnen ons geen DNF’s en dergelijke veroorloven”, beseft Verstappen. “En ja, we moeten ook proberen om ons te blijven verbeteren.”

Verstappen erkent dat de stratencircuits de banen blijven waar Red Bull nog het meest waakzaam moet zijn. Hoewel het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal ook wel als stratencircuit wordt aangeduid, is de eerstvolgende échte straatrace de Grand Prix van Singapore op 17 september. Vervolgens wordt er op 18 november nog over de Strip in Las Vegas gereden. “Die races verlopen over het algemeen ook iets hectischer”, zegt Verstappen over de stratencircuits. "Maar goed, het is moeilijk om precies te zeggen wat de volgende baan is [waar de concurrentie een goede kans maakt om Red Bull te verslaan].”

Alonso: Zal me er niet op blindstaren

De voornaamste gegadigde om Red Bull dit jaar in een van de races van de troon te stoten, is Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur zette aan het einde van de podiumceremonie in Monaco nadrukkelijk een voet op de hoogste podiumtrede, wat door sommigen werd opgevat als een teken dat de Spanjaard de intentie heeft om snel zijn eerste zege sinds 2013 te pakken. Volgens Alonso, die op een halve minuut van Verstappen tweede was geworden in Monaco, moet er echter niets achter zijn 'actie' gezocht worden. “We nemen na de champagne altijd een foto, waarbij we op de eerste positie staan. Ik heb die podiumtrede dus al een paar keer aangeraakt dit jaar. Ik zou daar natuurlijk ook graag eens de beker in ontvangst nemen, maar ik staar me er niet op blind.”

“Ik vind het ook prima om voor het kampioenschap mee te vechten met alleen maar tweede plaatsen tot het einde van het jaar, of om volgend jaar voor het kampioenschap te gaan”, aldus Alonso. “Dit jaar zie ik gewoon als een geschenk. Het is fantastisch om elk weekend deze resultaten te kunnen vieren met het team. We hadden dit niet verwacht en zien dit ook vooral als opmaat naar volgend jaar, als ons hopelijk mooie dingen te wachten staan.”

