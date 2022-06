Verstappen op weg naar tweede titel? “Nog genoeg te verbeteren”

Het stratencircuit van Baku was zondag het decor van de 25ste Grand Prix-overwinning van Max Verstappen. De Limburger evenaarde daarmee het aantal zeges van Formule 1-legendes Jim Clark en Niki Lauda, een statisch feitje waar Verstappen zelf zeer weinig waarde aan hecht. “Ja, maar wij rijden toch ook meer races in een jaar? Dus als je een goede auto hebt…”, reageerde hij, toen hij er na de wedstrijd in de persconferentie mee geconfronteerd werd. “Het is leuk voor de boeken, maar het is niet erg vergelijkbaar.” Ook dat Verstappen nu de coureur is die het vaakst voor Red Bull op het podium is geëindigd, 66 keer, doet hem weinig. “Nou, dat er nog vele mogen volgen.”

Van groter belang is natuurlijk dat Red Bull de volle buit binnenhaalde op een dag waarop Ferrari door een dubbele uitvalbeurt geen enkel punt scoorde. Carlos Sainz moest zijn auto na negen ronden met een hydraulisch probleem aan de kant zetten, elf ronden daarna viel Charles Leclerc vanuit leidende positie uit doordat zijn motor ermee kapte. Verstappen geniet hierdoor nu een aardige voorsprong in het kampioenschap. Het verschil met teamgenoot Perez, die na Baku tweede staat in het klassement, bedraagt 21 punten. Leclerc zag zijn achterstand op Verstappen oplopen naar 34 punten. Daarmee lijkt het momentum volledig bij Verstappen en Red Bull te liggen, nadat Leclerc en Ferrari aan het begin van het seizoen nog de te kloppen combinatie waren.

Wie houdt Verstappen nog van de tweede wereldtitel af? “Elk weekend is weer een beetje anders, maar we weten dat we op zaterdag om wat voor reden dan ook niet zo snel zijn als Ferrari”, stipt de regerend wereldkampioen een verbeterpunt aan. Leclerc pakte dit jaar al zes pole-positions, Verstappen was alleen in Imola de snelste in de kwalificatie. Wat betreft het aantal race-overwinningen leidt de Nederlander vooralsnog de dans. Vijf keer was het Verstappen die op zondag zegevierde, Leclerc passeerde pas twee keer als eerste de eindstreep.

Red Bull zou bij het afstellen van de auto bewust iets van haar kwalificatiesnelheid opofferen om sterker te kunnen zijn in de race. “Misschien dat het ons helpt op zondag, wie weet, maar ik zou voor mezelf graag iets sneller willen zijn op de zaterdag en op die dag een beter gevoel in de auto hebben”, geeft Verstappen te kennen. Dat de RB18 nog niet helemaal naar de zin van de titelverdediger is - Verstappen zou graag meer grip aan de voorkant hebben - blijkt ook uit het feit dat teamgenoot Sergio Perez in de laatste twee kwalificaties in Monaco en Baku sneller was dan hij. Verstappen: “Op zondag is het gevoel over het algemeen iets beter. Maar goed, er is dus genoeg werk te doen als het gaat om het verbeteren van de auto. Maar dat geldt denk ik voor iedereen. De auto is immers nog vrij nieuw. We blijven dus kijken naar wat we nog kunnen verbeteren, en op dit moment lijkt het erop dat de zaterdag nog de meeste ruimte voor verbetering biedt.”

Voor de camera van Viaplay noemt Verstappen nog een ander belangrijk punt: de betrouwbaarheid moet op orde blijven. De Nederlander noteerde vroeg in het seizoen twee keer een DNF. “We moeten erop blijven letten dat het niet weer gebeurt”, waarschuwt Verstappen, die Leclerc zondag voor de tweede keer in drie races zag uitvallen door een motorprobleem. “Je ziet vandaag ook weer dat het meteen een groot gat kan worden. Maar dat kan natuurlijk ook weer snel omslaan. We moeten blijven focussen op dat we elke wedstrijd gewoon finishen, zonder problemen.”

Bekijk de reactie van Max Verstappen bij Viaplay: