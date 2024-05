Aan het begin van het huidige Formule 1-seizoen werd Max Verstappen meerdere keren in verband gebracht met een overstap van huidige werkgever Red Bull Racing naar het team van Mercedes. Teambaas Toto Wolff maakte openlijk het hof voor de Nederlander, maar de geruchten zijn langzamerhand wat verstomd. In gesprek met Viaplay draait Wolff er echter niet omheen dat hij verwacht ooit met Verstappen samen te werken. "Ik ben er optimistisch over dat op een dag onze wegen zullen kruisen en dat we heel succesvol gaan worden", aldus de Oostenrijker.

Het is echter niet de verwachting dat de overstap op korte termijn gaat plaatsvinden. Dat begrijpt Wolff maar al te goed. "Als wij kunnen laten zien dat onze auto goed genoeg is voor overwinningen en podiums, dan worden we wat aantrekkelijker", vertelt hij. "Ik heb het in de media al gezegd, dat als ik Max zou zijn en de auto [van ons] blijft presteren zoals nu, dan is het voor hem eenvoudiger om ergens anders wereldkampioen te worden."

Dit seizoen heeft Mercedes het weer heel lastig. De renstal doet nauwelijks mee om podiumplaatsen en overwinningen zijn al helemaal buiten bereik. De hoop op het keren van het tij heeft Wolff niet opgegeven, zeker niet als hij kijkt naar de stappen die McLaren heeft gezet. "Je kan zien hoeveel beter ze zijn geworden", aldus Wolff. Hij hoopt zo'n stap ook voor elkaar te krijgen met zijn team en dan ook Verstappen toe te voegen. "Tot die tijd moeten we hard doorwerken aan onze auto en concentreren op onze eigen performance."

Druk bij Antonelli weghalen

Voor komend seizoen heeft Wolff ook een stoeltje te vullen. Lewis Hamilton vertrekt na dit jaar bij de Duitse renstal en een opvolger is nog niet bekend. De naam Andrea Kimi Antonelli wordt steeds verder naar voren geduwd, wat zou betekenen dat Mercedes met een rookie op de grid staat. De druk gaat in dat geval torenhoog op de jonge Italiaan zijn, iets waar Wolff zich van bewust is. Hij zal in dat geval Antonelli alle tijd geven. "Als je kijkt naar de groten van deze sport, dan zie je dat zij ook de tijd kregen om fouten te maken. Dat zullen we hem ook geven, want nu vechten we niet voor de kampioenschappen. Dat zal de druk wat bij hem wegnemen", aldus de topman. "Maar hij zit wel in een Mercedes. Iedereen verwacht dan wel wat van je."