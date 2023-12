Max Verstappen officieel gekroond tot drievoudig F1-kampioen tijdens FIA-gala

Een kleine twee weken na afloop de Formule 1-seizoensfinale in Abu Dhabi bracht de FIA in Azerbeidzjan kampioenen uit verschillende raceklassen bij elkaar. Zo zijn de WEC-kampioenen van Toyota in de schijnwerpers gezet in Baku, mocht Formule E-kampioen Jake Dennis zijn bokaal in ontvangst nemen en is onder meer Formule 2-triomfator Théo Pourchaire naar voren geroepen op het riante podium. Nadien draaide het natuurlijk om de koningsklasse van de autosport: de wereldtitels in de Formule 1. Christian Horner mocht voor het tweede jaar op rij de constructeursbokaal in ontvangst nemen namens Red Bull Racing, terwijl Max Verstappen - die eerder op de avond zelf al de kartkampioenen van hun bekers had voorzien - voor het derde jaar op rij de eer had om de F1-rijdersbokaal in handen te krijgen gedrukt.

Verstappen is met zijn derde titel toegetreden tot een select groepje Formule 1-kampioenen en heeft gedurende het seizoen al laten weten: "Van mijn drie wereldtitels ben ik misschien wel het meest trots op deze. De eerste is natuurlijk altijd de meest emotionele omdat daarmee je droom uitkomt, maar dit is absoluut mijn beste jaar tot nu toe geweest in de Formule 1." Het is zoals bekend ook terug te zien in de cijfers. Zo horen er bijzondere getallen bij de rijdersbokaal die Verstappen vrijdagavond heeft ontvangen. De titel is binnengehaald met onder meer een recordaantal overwinningen in een seizoen, een recordaantal punten en een recordaantal ronden aan de leiding. Alhoewel het aantal races en de puntentelling logischerwijs van invloed zijn op enkele van die records, geldt dat niet voor het winstpercentage. Met negentien zeges uit 22 wedstrijden heeft Verstappen 86,36 procent van alle Grands Prix in 2023 winnend afgesloten, ruimschoots voldoende om een 71 jaar oud record van Alberto Ascari uit de boeken te rijden.

Hoofdprijs voor Verstappen, Piastri en Alonso ook in de prijzen

In Baku heeft Verstappen het zilverwerk gekregen dat bij deze prestatie hoort, in het bijzijn van teambaas Christian Horner en de nummers twee (Sergio Perez) en drie (Lewis Hamilton) van het voorbije Formule 1-seizoen. McLaren-coureur Oscar Piastri is verkozen tot rookie of the year van alle FIA-kampioenschappen, terwijl Fernando Alonso voor zijn inhaalactie op Perez tijdens de fraaie Grand Prix van Brazilië met de action of the year award aan de haal is gegaan.

De hoofdprijzen waren aan het eind van de show natuurlijk voor Red Bull Racing en Verstappen, die uitgerekend in Baku naar eigen zeggen erg veel heeft geleerd over de RB19 en hoe hij die naar zijn wens kon krijgen. "Tijdens het seizoen blijf je natuurlijk maar gaan en wil je ieder weekend zo goed mogelijk presteren. Op het podium in Abu Dhabi kwam voor mij eigenlijk pas echt het besef van dit seizoen. Maar ik heb ook enorm genoten. We reizen de hele wereld over en dat wil je natuurlijk doen met een fijne groep mensen. Die fijne groep mensen hebben we bij Red Bull. Ik heb enorm genoten en hoop natuurlijk dat het nog niet stopt", sprak Verstappen op het podium.

Het FIA-gala wordt volgend jaar overigens gehouden in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

